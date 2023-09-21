В глубинах Тихого океана обнаружили новый вирус: существует ли угроза человечеству

Новый вирус под названием vB_HmeY_H4907 был обнаружен на глубине 8900 метров в знаменитой Марианской впадине.

Новый вирус, обнаруженный в Тихом океане, считается самым глубоким из всех, когда-либо обнаруживавшихся в океанах Земли. Вирус обнаружили на глубине 8900 метров в Марианской впадине.

Об этом сообщает Sky News.

Новый вирус относится к категории так называемых бактериофагов, инфицирующих бактерии и размножающихся внутри них.

Бактериофаги считаются наиболее распространенными формами жизни на планете и играют ключевую роль в экологии океана, помогая регулировать численность популяции и высвобождать питательные вещества.

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По словам ученых, новый вирус не может заразить людей. После геномного анализа он получил название vB_HmeY_H4907.

Хотя вирус обнаружен только сейчас, исследователи считают, что он, вероятно, широко распространен в океане. Он имеет структуру, похожую на структуру бактерий халомонас, часто встречающихся в осадочных отложениях и гейзерных отверстиях на дне моря.

Морской вирусолог из Университета океана Китая Мин Ван сказал, что это открытие может предоставить информацию для дальнейших исследований выживания вирусов в самых суровых и изолированных средах на Земле.

Напомним, в Западной Африке город закрыли на карантин после вспышки неизвестного вируса, вызывающего кровотечение из носа.

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