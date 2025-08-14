В глубоком космосе обнаружили "Глаз Саурона", который смотрит на Землю.

Ученые создали детальное изображение черной дыры, которое оказалось похожим на Глаз Саурона из фильма «Властелин колец»

Реклама

Ученые обнаружили космический объект, удивительно напоминающий «Глаз Саурона» из культового фильма «Властелин колец». Это мощный поток плазмы и энергии, который вырывается из клоуна — галактики, питающейся сверхмассивной черной дырой.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Блазар под названием PKS 1424+240 является одним из самых ярких в небе, несмотря на то, что расположен в миллиардах световых лет от нас. Это открытие не только подарило жуткую, но и увлекательную картину, но и помогло исследователям решить многолетнюю космическую загадку.

Реклама

Разгадка тайны

Долгое время астрономы были озадачены, ведь космический джет PKS 1424+240 казался медленным, хотя был одним из самых ярких источников гамма-лучей и когда-либо наблюдавшихся космических нейтрино. Это противоречило теории, что только самые быстрые джеты могут излучать столь исключительный свет.

Использовав данные 15 лет наблюдений из Very Long Baseline Array, ученые смогли создать подробное изображение джета. Оказалось, что его яркость есть результат оптической иллюзии.

«Когда мы реконструировали изображение, оно выглядело совершенно потрясающе. Мы никогда не видели ничего подобного: почти идеальное тороидальное магнитное поле с джетом, направленным прямо на нас», – рассказали исследователи.

© скриншот с видео

Иллюзия и структура

Выравнивание джета почти точно в направлении Земли драматически усиливает его высокоэнергетическое излучение – яркость возрастает в 30 раз и больше. В то же время он кажется медленным из-за эффектов проекции, что является классической оптической иллюзией.

Реклама

Такой вид также позволил ученым заглянуть прямо в сердце клоуна, обнаружив, что его магнитное поле имеет спиральную или тороидальную (в форме пончика) структуру. Ученые считают, что эта уникальная структура играет ключевую роль в ускорении частиц экстремальных энергий.

Напомним, астрономы обнаружили загадочный радиовсплеск , который является самым отдаленным от нас во Вселенной. Эта находка позволит ученым лучше понять процессы формирования галактик в ранней Вселенной.