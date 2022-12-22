В гробницах древней египетской знати обнаружены головы крокодилов

Ученые изучали две гробницы в некрополе с 2013 года.

Археологи из Центра средиземноморской археологии Варшавского университета проводили раскопки в некрополе Эль-Асасиф, к западу от дамбы, ведущей в храм Хатшепсут.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Фиванский некрополь – регион на западном берегу Нила в Верхнем Египте. Его использовали для ритуальных погребений в течение большей части периода фараонов, особенно во времена Нового царства.

Команда изучала две гробницы в некрополе с 2013 года, одна принадлежала "Чети", важному чиновнику времен правления фараона Небхепетра Ментухотепа II (правил в 2055-2002 гг. до н. э.), а вторая принадлежала анонимному, но высокопоставленному чиновнику при королевском дворе.

В обеих гробницах археологи недавно обнаружили головы девяти крокодилов, завернутые в ткань, которые не были ни мумифицированы, ни каким-либо особым способом обработаны для хранения.

В Древнем Египте крокодилы являлись объектом поклонения в образе бога Себека. Себек ассоциируется с нильским крокодилом или западноафриканским крокодилом и представляется в виде крокодила или как человек с головой крокодила.

Напомним, в некрополе Амарна на восточном берегу реки Нил археологи нашли удивительную коллекцию золотых украшений, которую датируют 3,5 тысячами лет. Там они раскопали захоронения молодой женщины.

В Египте археологи нашли 20 неограбленных саркофагов с мумиями

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