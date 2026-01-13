Лунная рыба / © Общественное достояние

Лунная рыба, известная также как опах, стала уникальным исключением среди обитателей океана. Научное исследование 2015 года подтвердило: эта рыба способна поддерживать температуру тела примерно на 5°C выше температуры окружающей воды. Это первый и пока единственный зафиксированный случай полной теплокровности среди рыб.

Об этом сообщило издание Iflscience.

В отличие от большинства видов, которые являются холоднокровными и зависят от температуры воды, опах циркулирует теплую кровь по всему телу — подобно млекопитающим. Во время наблюдений ученые установили, что повышенная температура сохраняется не только в мышцах, но и в жизненно важных органах, в частности в сердце. При этом тепло не было связано исключительно с двигательной активностью рыбы.

Ключ к этому явлению исследователи нашли в анатомии жабр. У лунной рыбы они имеют уникальную сеть кровеносных сосудов, которая создает эффект противоточного теплообмена. Теплая кровь, выходящая из тела, нагревает холодную кровь, которая возвращается из жабр после контакта с холодной океанической водой. Такой механизм значительно уменьшает потери тепла во время газообмена.

Биолог Николас Вегнер из Юго-западного научного центра рыболовства NOAA отмечал, что ранее подобных структур в жабрах рыб не наблюдали. По его словам, этот эволюционный механизм предоставляет лунной рыбе заметное преимущество в глубоководной среде.

Рыба-луна. Фото NOAA Fisheries

Сохранение стабильно теплой крови позволяет опаху быть активнее других обитателей холодных глубин. Исследования показали, что рыба способна плавать быстрее, лучше видеть и эффективнее охотиться. Это позволяет ей преследовать подвижную добычу, в частности кальмаров, а также совершать дальние миграции.

В то же время ученые отмечают, что другие рыбы также могут частично вырабатывать тепло — обычно в мышцах во время активного движения. Однако ни один из известных видов не демонстрирует полной эндотермии всего тела, как это делает лунная рыба.

Дальнейшие исследования принесли еще один важный результат. В 2018 году ученые выяснили, что рыбы-месяцы являются не одним видом, как считалось ранее, а по меньшей мере пятью отдельными видами. При этом полная теплокровность подтверждена только у Lampris guttatus.

