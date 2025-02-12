В Хорватии нашли "вампира" XV века: тело обезглавили, чтобы он не восстал из мертвых

Исследователи предполагают, что местные жители верили в вампиризм и принимали меры, чтобы не позволить покойнику вернуться и отомстить живым.

В средневековой крепости Рачеша в Хорватии археологи обнаружили останки мужчины, которого, вероятно, сочли вампиром. Его могилу осквернили после погребения: тело эксгумировали, отделили голову, а туловище перезахоронили лицом вниз.

Как пишет Daily Mail, крепость расположена в 112 км юго-восточнее Загреба и является местом более 180 захоронений, но это выделяется своей необычностью.

Ведущая исследовательница, археолог доктор Наташа Шаркич.

"То, как было расположено тело, нельзя объяснить никакими природными факторами. Это было человеческое вмешательство, и оно произошло, когда мягкие ткани еще сохранялись. Это значит, что кто-то раскопал свежую могилу, аккуратно отделил череп и перевернул тело. Для этого должна быть причина".

Исследователи предполагают, что местные жители верили в вампиризм и принимали меры, чтобы не позволить покойнику вернуться и отомстить живым.

Вера в кровопийц была распространена в славянских странах на протяжении веков. Один из известных случаев – хорватский крестьянин Юра Грандо Алилович, умерший в 1656 году, но считавшийся вампиром и даже записавший это в исторических документах.

Подобные случаи зафиксированы и в других странах. Например, в Сербии в 1725 году Петара Благоевича казнили и сожгли из-за подозрения в вампиризме. В Польше археологи обнаружили несколько захоронений, где покойников специально заковывали или прикалывали к земле, чтобы предотвратить их "возвращение".

Это открытие снова подтверждает, что вера в вампиров была не просто легендой, а частью реальных погребальных практик средневековой Европы.

Напомним, что во время археологических раскопок на кладбище 17 века в селе Пьен ученые наткнулись на необычное захоронение женщины в шелковой шапочке, указывающей на высокий статус, и с большим торчащим зубом-резцом.