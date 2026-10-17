В Иерусалиме нашли 2000-летнюю дорогу, по которой мог идти Иисус Христос на распятие

Иисус Христос / © pixabay.com

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Археологи из Италии во время раскопок обнаружили на территории Храма Гроба Господня участок широкой дороги, вымощенной камнем, датируемой I веком нашей эры.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сохранившийся участок дороги имеет размеры примерно 3 на 3,6 метра. Предполагается, что этот путь вел именно в Голгофу, место распятия Иисуса.

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Руководитель раскопок, профессор Римского университета Сапиенца Франческа Романа Стасолла, предполагает, что дорога могла вести в район Голгофы.

«Одна из возможностей — это не более чем гипотеза — заключается в том, что это была пригородная дорога, которая поднималась в район Голгофы, если предположить, что это место использовали для публичных казней», — отметила исследователь.

Исследователи также рассматривают версию, согласно которой дорога могла служить для транспортировки строительных материалов, но ее конструкция свидетельствует о том, что загруженным повозкам было бы сложно ехать по ней.

Ученые анализируют раствор и конструкцию дороги, чтобы установить точную хронологию изменений храмового комплекса. Сама по себе находка не доказывает библейские события, но помогает лучше понять рельеф и историческую среду Иерусалима I века. Также рядом обнаружены остатки древнего сада и погребальных сооружений.

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Напомним, Израиле археологи исследуют синагогу I века, действовавшую во времена жизни Иисуса. Ее расположение в Магдали соответствует географии евангельских событий, однако прямых доказательств пребывания там Иисуса нет.

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