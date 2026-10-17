- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 62
- Время на прочтение
- 1 мин
В Иерусалиме нашли 2000-летнюю дорогу, по которой мог идти Иисус Христос на распятие
Археологи провели раскопки на территории Храма Гроба Господня в Иерусалиме и обнаружили участок древней дороги, по которой 2000 лет назад мог идти Иисус Христос на Голгофу.
Археологи из Италии во время раскопок обнаружили на территории Храма Гроба Господня участок широкой дороги, вымощенной камнем, датируемой I веком нашей эры.
Об этом пишет Daily Mail.
Сохранившийся участок дороги имеет размеры примерно 3 на 3,6 метра. Предполагается, что этот путь вел именно в Голгофу, место распятия Иисуса.
Руководитель раскопок, профессор Римского университета Сапиенца Франческа Романа Стасолла, предполагает, что дорога могла вести в район Голгофы.
«Одна из возможностей — это не более чем гипотеза — заключается в том, что это была пригородная дорога, которая поднималась в район Голгофы, если предположить, что это место использовали для публичных казней», — отметила исследователь.
Исследователи также рассматривают версию, согласно которой дорога могла служить для транспортировки строительных материалов, но ее конструкция свидетельствует о том, что загруженным повозкам было бы сложно ехать по ней.
Ученые анализируют раствор и конструкцию дороги, чтобы установить точную хронологию изменений храмового комплекса. Сама по себе находка не доказывает библейские события, но помогает лучше понять рельеф и историческую среду Иерусалима I века. Также рядом обнаружены остатки древнего сада и погребальных сооружений.
Напомним, Израиле археологи исследуют синагогу I века, действовавшую во времена жизни Иисуса. Ее расположение в Магдали соответствует географии евангельских событий, однако прямых доказательств пребывания там Иисуса нет.