В Иерусалиме нашли древнее захоронение монахини в цепях: что удивило ученых

В Восточном Иерусалиме, в нескольких километрах от Старого города, археологи обнаружили захоронение женщины, закованной тяжелыми железными цепями, которыми в древнюю византийскую эпоху истязали свое тело христианские монахи-аскеты.

Сообщение об этом открытии опубликовано в Journal of Archaeological Science.

Находка была сделана на месте остатков византийского монастыря, датированного 350-650 годами нашей эры.

Монастырь, где была обнаружена гробница, имел стратегическое расположение вдоль маршрута христианского паломничества в Иерусалим — город, который превратился в важный религиозный центр в византийский период, привлекая верующих со всех уголков Римской империи.

Также читайте Как пахнут древнеегипетские мумии: ученые провели уникальное исследование

Недавние раскопки обнаружили несколько захоронений, которые, как считают ученые, датируются 5 веком нашей эры. В одном из них похоронен человек, имевший на шее руках и ногах многочисленные большие металлические кольца, диаметр которых достигал примерно десяти сантиметров и общим весом в несколько десятков килограммов.

Такие тяжелые цепи для самоистязаний в византийском обществе в тот период использовали монахи-аскеты.

Паула Котли из Института науки Вейцмана вместе со своими израильскими коллегами провели тщательное исследование останков. Анализ трех сохранившихся шейных позвонков и одного зуба позволил им определить, что захоронение принадлежало взрослому человеку, вероятно, в возрасте от 30 до 60 лет к моменту смерти.

Чтобы определить пол человека, ученые применили пептидный анализ эмали единственного зуба и обнаружили значительное присутствие пептидов, соответствующих белку AMELX, связанному с геном в Х-хромосоме, т.е. похороненный человек был женщиной.

Таким образом, ученые получили первое археологическое доказательство того, что женщины, наряду с мужчинами, в византийский период поддерживали экстремальные религиозные традиции и, возможно, играли гораздо более активную и строгую роль в этих сообществах, чем признавалось ранее.

Напомним, впервые за 1900 год ученые смогли прочитать древний текст судебного дела, которое рассматривалось в Иудее во времена расцвета Римской империи.

Читайте также: