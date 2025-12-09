В Иерусалиме нашли идеально сохранившуюся часть древней стены (фото)

Археологи нашли самую длинную хасмонейскую стену в Иерусалиме / © Israel Antiquities Authority

Во время раскопок на территории Музея Давидовой башни археологи совершили исключительное открытие. Оно существенно изменяет представление об оборонной системе древнего Иерусалима времен Второго Храма. Израильское управление древностей (IAA) завершило раскрытие впечатляющего участка городской стены, известной как «Первая стена».

Об этом сообщает Israel Antiquities Authority.

Это фортификационное сооружение было построено в конце II в. до н. е. в период Хасмонеев. Она является одной из самых длинных и целых, когда-либо находившихся в Святом Городе.

Уникальные характеристики находки

Этот участок расположен в комплексе Кишле, рядом с цитаделью Давида. Она была открыта во время подготовки к открытию нового крыла музея — Schulich Wing of Archaeology, Art and Innovation.

Руководители раскопок, д-р Амит Реим и д-р Марион Циндель, сообщили, что укрепление имеет уникальные параметры. Ее длина более 40 метров. А толщина около 5 метров. Основные использованные материалы — большие тесаные камни с характерным хасмонейским рустом. Ее первоначальная высота, по оценкам, превышала 10 метров. Это лучше всего сохранившийся сегмент хасмонейских укреплений, открытых на сегодня.

Комплекс Кишле. / © Israel Antiquities Authority

Гипотезы разрушения: Сидет или Ирод?

Археологи установили, что монументальная стена была целенаправленно разрушена. Существует две ведущие гипотезы по поводу того, кто приказал ее демонтировать:

Антиох VII Сидет (134–132 гг. до н. э.). Демонтаж мог быть выполнен по условиям мирного соглашения после осады Иерусалима. Античные источники свидетельствуют, что одним из условий перемирия был снос фортификаций. Ирод Большой. Ирод мог приказать демонтировать стену в качестве политического жеста, чтобы подчеркнуть разрыв с предыдущей хасмонейской династией. Систематичность разрушения хорошо соответствует его политике.

Следует отметить, что в 1980-х годах у основания этой стены были найдены свидетельства осады Антиоха VII — большое количество катапультных камней и стрел, что подтверждает ее историческую роль.

Стена станет частью музея

Благодаря поддержке Schulich Foundation (Канада), новое археологическое крыло Музея Давидовой башни позволит посетителям буквально «парить» над древними стенами. Для этого будет установлен прозрачный пол.

Директор музея Эйлат Либер отметила, что это открытие дарит «живую, ощутимую связь с тысячелетней историей Иерусалима».

Министр наследия Израиля Амихай Элиягу назвал находку «трогательным свидетельством силы Иерусалима в хасмонейские времена» и подчеркнул, что она оживляет историю Хануки. В честь праздника Хануки в музее запланирована специальная программа Hanukkah of Heroes.

