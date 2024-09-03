В Иерусалиме нашли редчайший 2700-летний артефакт – фото

Ее окрестили крылатым "джином".
Археологи обнаружили в Иерусалиме "чрезвычайно редкий" древний каменный амулет, который может изменить наше представление о чтении и письме в древности.
Об этом сообщает Fox News.
"Печать, сделанная из черного камня, является одной из самых красивых, когда-либо обнаруженных во время раскопок в древнем Иерусалиме", — говорится в заявлении Юваля Баруха и Навота Рома, директоров Израильского управления по делам древностей (IAA).
Артефакт был найден в Археологическом саду Дэвидсона во время совместных раскопок Израильского управления древностей и Фонда "Город Давида", сообщает Times Of Israel. По оценкам, ему около 2700 лет, и это одна из самых старых находок с момента начала раскопок в стране.
На безделушке была надпись палеоеврейской фразой "Le Yeho'ezer ben Hosh'ayahu", что означает "Для Ехоэзера, сына Хошайяху", ссылаясь на двух выдающихся людей, которые, возможно, жили между 10-м и 6-м веками до нашей эры. Слова были написаны зеркальным письмом – в обратном направлении от естественного направления речи, поэтому печать могла быть использована для того, чтобы втиснуть слова в воск. Тем временем, небольшое отверстие в камне указывает на то, что в него можно было протянуть нить или цепочку.
Из этого эксперты заключили, что украшение принадлежало высокопоставленному чиновнику Иудейского царства, который использовал печать для подписания документов, а также носил ее как защитный талисман на шее.
Пожалуй, наиболее значимым было изображение крылатой фигуры, присутствие и дизайн которой, похоже, находится под влиянием правивших Иудеей в то время ассирийцев.
"Это очень редкое и необычное открытие", — заявил археолог и ассириолог ІАА доктор Филипп Вукосавович. "Это первый случай, когда в израильской и региональной археологии найден крылатый "джин" — защитная магическая фигура.
Фигурки крылатых демонов известны в неоассирийском искусстве 9-7 веков до нашей эры, и они считались своеобразным демоном-защитником".
В этом случае печать могла символизировать власть владельца.
Что касается личности владельца, то сопоставление витиеватой фигуры и несколько бессистемной надписи указывает на то, что буквы были добавлены позже.
Археологи предположили, что кулон изначально принадлежал "мужчине по имени Хошайяху" — отсюда и гравировка — который был вышеупомянутым чиновником "в администрации Иудейского царства", пишет ІАА.
Когда он умер, печать унаследовал его сын Ехоэзер, отчеканивший на ней свое имя и имя отца, чтобы присвоить "полезные качества, которые, как он считал, талисман воплощал в себе как магический предмет".
Надпись возможно указывает на то, что умение читать и писать было более распространенным, чем считалось ранее.
Напомним, в Израиле нашли дорогу Иисуса. Археологи раскопали территорию площадью около трех с половиной тысяч квадратных метров.
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