В Иерусалиме нашли редчайший 2700-летний артефакт – фото

Археологи обнаружили в Иерусалиме "чрезвычайно редкий" древний каменный амулет, который может изменить наше представление о чтении и письме в древности.

Об этом сообщает Fox News.

"Печать, сделанная из черного камня, является одной из самых красивых, когда-либо обнаруженных во время раскопок в древнем Иерусалиме", — говорится в заявлении Юваля Баруха и Навота Рома, директоров Израильского управления по делам древностей (IAA).

Артефакт был найден в Археологическом саду Дэвидсона во время совместных раскопок Израильского управления древностей и Фонда "Город Давида", сообщает Times Of Israel. По оценкам, ему около 2700 лет, и это одна из самых старых находок с момента начала раскопок в стране.

На безделушке была надпись палеоеврейской фразой "Le Yeho'ezer ben Hosh'ayahu", что означает "Для Ехоэзера, сына Хошайяху", ссылаясь на двух выдающихся людей, которые, возможно, жили между 10-м и 6-м веками до нашей эры. Слова были написаны зеркальным письмом – в обратном направлении от естественного направления речи, поэтому печать могла быть использована для того, чтобы втиснуть слова в воск. Тем временем, небольшое отверстие в камне указывает на то, что в него можно было протянуть нить или цепочку.

Редкий 2700-летний артефакт / Фото: Eliyahu Yanai/City of David

Из этого эксперты заключили, что украшение принадлежало высокопоставленному чиновнику Иудейского царства, который использовал печать для подписания документов, а также носил ее как защитный талисман на шее.

Пожалуй, наиболее значимым было изображение крылатой фигуры, присутствие и дизайн которой, похоже, находится под влиянием правивших Иудеей в то время ассирийцев.

"Это очень редкое и необычное открытие", — заявил археолог и ассириолог ІАА доктор Филипп Вукосавович. "Это первый случай, когда в израильской и региональной археологии найден крылатый "джин" — защитная магическая фигура.

Редкий 2700-летний артефакт / Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Фигурки крылатых демонов известны в неоассирийском искусстве 9-7 веков до нашей эры, и они считались своеобразным демоном-защитником".

В этом случае печать могла символизировать власть владельца.

Что касается личности владельца, то сопоставление витиеватой фигуры и несколько бессистемной надписи указывает на то, что буквы были добавлены позже.

Археологи предположили, что кулон изначально принадлежал "мужчине по имени Хошайяху" — отсюда и гравировка — который был вышеупомянутым чиновником "в администрации Иудейского царства", пишет ІАА.

Раскопки в национальном парке города Давида в Иерусалиме, где была обнаружена печать / Фото: Israel Nature and Parks Authority

Когда он умер, печать унаследовал его сын Ехоэзер, отчеканивший на ней свое имя и имя отца, чтобы присвоить "полезные качества, которые, как он считал, талисман воплощал в себе как магический предмет".

Надпись возможно указывает на то, что умение читать и писать было более распространенным, чем считалось ранее.

Напомним, в Израиле нашли дорогу Иисуса. Археологи раскопали территорию площадью около трех с половиной тысяч квадратных метров.

Читайте также: