В иерусалимской пещере найдена 2300-летняя могила греческой проститутки — фото, видео

Исследователи обнаружили в Израиле кремированные останки высококлассной греческой куртизанки времен Александра Македонского.

Об этом пишет IFLScience.

Обнаруженные на обочине дороги в Иерусалиме останки молодой женщины были найдены рядом с серией изогнутых железных гвоздей и удивительно хорошо сохранившимся и редким зеркалом из бронзовой коробкой.

В Израиле обнаружили могилу греческой проститутки / Фото: iflscience.com

Гробница, датированная третьим или четвертым веком до нашей эры, была расположена в погребальной пещере, вырытой рядом с шоссе в южном Иерусалиме. Археолог Гай Штибель объяснил, что "это, по сути, раннее свидетельство кремации в Израиле в эллинистический период".

"Самый волнующий вопрос, возникший в связи с этим открытием, заключался в том, что делает могила гречанки на шоссе, ведущем в Иерусалим, вдали от любого места или поселения того периода?" – говорит Штибель.

В Израиле обнаружили могилу греческой проститутки / Фото: iflscience.com

Ответ на эту загадку вполне может дать сопутствующий погребальный инвентарь, поскольку зеркала-ящики считаются гендерными артефактами, обычно ассоциирующимися с греческими женщинами.

"Качество изготовления зеркала настолько высоко, что оно сохранилось в отличном состоянии и выглядело так, будто было сделано вчера", — объяснила Лиат Оз из Управления древностей Израиля.

В Израиле обнаружили могилу греческой проститутки / Фото: iflscience.com

Зеркала такого типа были очень дорогими предметами роскоши. Сообщается, что иногда гречанки могли приобрести такое зеркало как свадебное приданое, хотя замужние женщины обычно оставались дома и точно не уезжали за пределы Греции. Единственным иным способом получить такой предмет был подарок эллинистического военного или политического деятеля своей куртизанке, иначе известной как гетера.

Гетеры были эскортницами, похожими на японских гейш, сопровождавших армейских офицеров и чиновников в зарубежных кампаниях и предоставлявших ряд услуг, некоторые из которых могли носить сексуальный характер.

По мнению исследователей, наличие такого изысканного предмета рядом с кремированными останками указывает на то, что "это могила женщины греческого происхождения, сопровождавшая высокопоставленного члена эллинистической армии или правительства".

Судя по возрасту погребения, вполне вероятно, что гетера и его покровительница отправились в Иерусалим во время одного из походов Александра Македонского или во время войн диадохоа, которые велись между полководцами Александра за право стать его преемником.

Напомним, ученые воспроизвели "самый страшный звук в мире", использовавшийся для жертвоприношений. Ацтекский свисток смерти использовался тысячи лет назад для сопровождения человеческого жертвоприношения.

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