В Индии обнаружили гнездо с 256 окаменевшими яйцами динозавров

Обнаружившееся гнездо динозавров является одним из самых больших из известных человеку.

Исследователи из Нью-Дели обнаружили 92 места гнездования (256 окаменевших яиц динозавров), когда-то принадлежавших титанозаврам — семейству длинношеих динозавров, охватывавших одних из крупнейших из когда-либо известных динозавров.

Об этом пишет Daily Mail.

Гнездо динозавров, простирающееся примерно на 1 000 км с востока на запад, является одним из самых больших из известных человеку, и открывает новые возможности для изучения этого огромного вида.

Исследователи обнаружили яйца шести различных видов титанозавров – больше, чем нашли среди окаменелостей скелетов в этой местности до сих пор.

Это свидетельствует о том, что на индийском субконтиненте существовало большее разнообразие динозавров, чем считалось ранее.

Некоторые из яиц, найденных плотно сложенными вместе, имели очень похожий диаметр, что свидетельствует о том, что их положили так, чтобы их поверхности касались друг друга.

Титанозавры были последним большим семейством завроподов перед Меловым-палеогеновым вымиранием, около 65 миллионов лет назад.

Ранее стало известно, что во время археологических раскопок в канадском Провинциальном парке Дайносор исследователи обнаружили на склоне горы окаменелость, редкий полный скелет динозавра.

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