В Индийском океане на большой глубине нашли жутких червей: ученых удивило их строение (фото)

Terebellosuctoria / © Science Alert

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На большой глубине у острова Рождества и Кокосовых островов в Индийском океане ученые обнаружили новый род донных червей с необычными структурами, похожими на присоски.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Records of the Australian Museum.

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Речь идет о так называемых спагетти-червях из семьи Terebellidae. Обычно они живут в защитных трубках на морском дне и выдвигают длинные тонкие щупальца, собирающие органические частицы из окружающих отложений.

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Новый род получил название Terebellosuctoria. Его главная особенность – видоизмененные подушечки на нижней части тела, образующие структуры, похожие на присоски. Подобной анатомии ранее не фиксировались у других известных родов спагетти-червей.

© Science Alert

«Именно присосковидная структура делает этот новый род таким интересным и уникальным», — объяснила морская зоологиня Австралийского музея Елена Куприянова, ставшая первым автором исследования.

Червей нашли на глубине более 600 метров

Образцы собрали во время экспедиций австралийского исследовательского судна Investigator в 2021 и 2022 годах. Ученые исследовали подводные горы вблизи острова Рождества и Кокосовых островов.

Два необычных вида обнаружили на глубинах от 467 до 674 метров. После извлечения червей из защитных трубок исследователи заметили на передней части их сегментированных тел необычные присоскообразные образования.

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© Science Alert

Дальнейшее секвенирование ДНК показало, что речь идет не просто о двух новых видах, а об отдельном, ранее неизвестном роде.

Новые виды получили названия Terebellosuctoria jimii и Terebellosuctoria keelingensis.

Третий вид ранее обнаружили возле Японии.

К новому роду также отнесли червь, ранее обнаруженную на глубине 843 метра у побережья Японии.

В 2025 году его описали как Lanice spongicola, однако исследователи тогда не смогли точно определить его место среди родственных видов. Анализ ДНК показывал родство с родами Lanice и Loimia, однако необычная анатомия не позволяла окончательно отнести его ни к одному из них.

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После сравнения японского образца с червями из Индийского океана ученые перенесли его в новый род Terebellosuctoria spongicola.

Ученые также получили подсказку о возможном назначении загадочных присосок. Японский экземпляр использовал такую структуру, чтобы прикрепляться к внутренней поверхности трубки, расположенной на глубоководной стеклянной губке. Исследователи предполагают, что это может помогать червям содержаться там, где мало рыхлых донных отложений.

Используют ли австралийские виды свои присоски так же, пока неизвестно.

В новой работе ученые описали семь новых видов кольчатых червей — два вида спагетти-червей и еще пять других видов.

По словам Куприяновой, во время одной экспедиции могут собрать сотни или даже тысячи образцов, а их полноценное изучение и описание нередко длятся годами.

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