В Instagram появится новая функция: названа какая

Чем бы вы ни занимались, от готовки до волонтерства или покупок, теперь вы можете поделиться этим в сторис с гиперссылкой.

Социальная сеть Instagram добавила для всех юзеров функцию добавления гиперссылок в сторис - это фотографии или маленькие видеоролики, которые исчезают через 24 часа.

Об этом компания заявила на своем сайте.

Ранее такой функцией в сторис обладали только пользователи с верифицированными учетными записями или с учетными записями, которые имели определенное количество подписчиков.

"Мы услышали от остальных участников нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от готовки до волонтерства или покупок, теперь вы можете поделиться этим в сторис - независимо от размера вашей учетной записи", - говорится в сообщении.

Напомним, что Instagram - это приложение для публикации фотографий и коротких видеозаписей. С 2012 года - часть корпорации Facebook.

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