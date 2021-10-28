В Instagram появится новая функция: названа какая

Чем бы вы ни занимались, от готовки до волонтерства или покупок, теперь вы можете поделиться этим в сторис с гиперссылкой.
Социальная сеть Instagram добавила для всех юзеров функцию добавления гиперссылок в сторис - это фотографии или маленькие видеоролики, которые исчезают через 24 часа.
Об этом компания заявила на своем сайте.
Ранее такой функцией в сторис обладали только пользователи с верифицированными учетными записями или с учетными записями, которые имели определенное количество подписчиков.
"Мы услышали от остальных участников нашего сообщества, что они также хотят делиться важными вещами со своими друзьями и семьей. Чем бы вы ни занимались, от готовки до волонтерства или покупок, теперь вы можете поделиться этим в сторис - независимо от размера вашей учетной записи", - говорится в сообщении.
Напомним, что Instagram - это приложение для публикации фотографий и коротких видеозаписей. С 2012 года - часть корпорации Facebook.
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