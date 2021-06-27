В Instagram появится возможность публиковать фотографии с компьютера

Эту функцию пользователи ожидали около 11 лет.

Социальная сеть Instagram начала тестировать возможность публикаций фото и видео с рабочего стола компьютера.

Консультант по социальным сетям Мэтт Наварра, который тестирует функцию, разместил информацию в своем Twitter.

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Instagram с момента своего существования позволяет публиковать посты только с мобильного приложения, хотя в социальной сети есть значительная доля пользователей, которые заходят на сервис с компьютеров и ноутбуков. В течение 11 лет Instagram игнорировал потребности этих пользователей и только сейчас соцсеть тестирует долгожданную функцию. Пока она находится в стадии бета-тестирования. Как всегда в практике Instagram, функция проверяется на случайных пользователях по всему миру. Дата официального релиза пока остается неизвестной.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

Напомним, Facebook заблокировал одно из крупнейших львовских сообществ, где пользователи просили советов. Администраторы сообщества отметили, что заблокировали из-за жалоб пользователей.

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