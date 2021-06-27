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В Instagram появится возможность публиковать фотографии с компьютера

В Instagram появится возможность публиковать фотографии с компьютера

Эту функцию пользователи ожидали около 11 лет.

Социальная сеть Instagram начала тестировать возможность публикаций фото и видео с рабочего стола компьютера.

Консультант по социальным сетям Мэтт Наварра, который тестирует функцию, разместил информацию в своем Twitter.

Instagram с момента своего существования позволяет публиковать посты только с мобильного приложения, хотя в социальной сети есть значительная доля пользователей, которые заходят на сервис с компьютеров и ноутбуков. В течение 11 лет Instagram игнорировал потребности этих пользователей и только сейчас соцсеть тестирует долгожданную функцию. Пока она находится в стадии бета-тестирования. Как всегда в практике Instagram, функция проверяется на случайных пользователях по всему миру. Дата официального релиза пока остается неизвестной.

Напомним, Facebook заблокировал одно из крупнейших львовских сообществ, где пользователи просили советов. Администраторы сообщества отметили, что заблокировали из-за жалоб пользователей.

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