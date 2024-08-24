В Исландии нашли загадочную фигурку эпохи викингов: ученые спорят, что это

Во время раскопок в Исландии археологи обнаружили каменную фигурку, которая могла быть детской игрушкой. Но ученые до сих пор гадают, какое именно животное она изображает.

Об этом пишет LiveScience.

Фигурку четвероногого животного с отколотым ухом, вырезанную из местного камня чуть более тысячи лет назад, нашла команда археологов "Антиква" на раскопках в исландском Сейдисфьорде. По мнению большинства членов команды фигурка изображает свинью.

По словам директора археологической группы Рагнхейдур Траустадоттир, такое предположение очень похоже на правду, так как известно, что викинги успешно одомашнили свиней и разводили их для получения мяса.

Но двое членов команды не согласились с мнением большинства и выдвинули свою гипотезу – фигурка изображает белого медведя. И хотя в Исландии нет собственное популяции этих хищников, время от времени белые медведи приплывают на остров, чему есть несколько сотен свидетельств с тех пор, как здесь есть постоянное человеческое поселение.

Этот факт может косвенно подтверждать неожиданное предположение. Например, создатель фигурки мог захотеть изобразить незнакомое животное, которое он увидел впервые в жизни, чтобы показать другим людям, кого он встретил.

Когда археологи опубликовали фотографии удивительной находки на Facebook, у пользователей социальной сети появилась третья версия – некоторые комментаторы утверждали, что фигурка изображает исландскую собаку.

Однако кого бы ни изображала каменная фигурка, особенно ценной ее делает предположение о том, что она была детской игрушкой, так как среди артефактов эпохи викингов очень мало предметов, которые связаны с детьми.

Раскопки археологического памятника Сейдисфьордюр начались в 2020 году перед запланированным строительством стен для защиты от лавин и должны были продлиться всего два года. Но огромное количество найденных артефактов, которые проливают свет на тысячелетнюю историю Исландии, заставили отложить строительство и продолжить поиски.

За пять сезонов раскопок здесь обнаружили захоронения сделанные в период от VIII до XVIII столетия, мельницу, овчарню и классический "длинный дом" викингов.

"Нет другого места в Исландии, где было бы так много находок", — сказала Траустадоттир.

За эти годы исследователи внесли в каталог около 4000 артефактов. Вероятно, 2024 год станет последним сезоном раскопок, после чего археологи приступят к детальному изучению своих находок.

Напомним, на раскопках храма богини-кобры обнаружили астрономическую обсерваторию древних египтян, самую большую из всех ныне известных. Дальнейшее ее исследование может пролить свет на до сих пор неизвестные научные и религиозные практики древних египтян.

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