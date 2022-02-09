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В Испании нашли останки титанозавров, пришедших из Африки 70 млн лет назад (видео)

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В Испании нашли останки титанозавров, пришедших из Африки 70 млн лет назад (видео)

Титанозавры могли попасть в Европу, когда уровень моря значительно снизился.

Испанские и португальские ученые описали новый вид титанозавра Abditosaurus kuehnei, останки которого были найдены в Каталонии.

Об этом пишет Archaeology News Network.

Кости Abditosaurus kuehnei являются самым полным скелетом титанозавра, огромного травоядного динозавра из тех, которые до сих пор находили в Европе.

Когда этот динозавр жил 70,5 млн лет назад, его длина была не менее 17,5 метра, а весил он примерно 14 тонн.

"Нам посчастливилось найти самый полный скелет титанозавра из когда-либо обнаруженных в Европе", — отметил Анхель Галобарт из Каталонского палеонтологического института.

В описании нового вида ученые сделали вывод, что этот титанозавр, скорее всего, принадлежит группе себе подобных существ, живших на территории современных Южной Америки и Африки, ведь они отличаются от остальных европейских титанозавров небольшими размерами. Они могли попасть в Европу во время миграции, когда уровень моря значительно снизился.

Ранее ученые назвали точную дату вымирания динозавров. По данным исследователей, метеорит упал в период перехода от весны к лету в северном полушарии — то есть динозавры погибли в июне.

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