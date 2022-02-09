В Испании нашли останки титанозавров, пришедших из Африки 70 млн лет назад (видео)

В Испании нашли останки титанозавров, пришедших из Африки 70 млн лет назад (видео)

Титанозавры могли попасть в Европу, когда уровень моря значительно снизился.

Испанские и португальские ученые описали новый вид титанозавра Abditosaurus kuehnei, останки которого были найдены в Каталонии.

Об этом пишет Archaeology News Network.

Также читайте Ученые выяснили, почему на самом деле вымерли динозавры

Кости Abditosaurus kuehnei являются самым полным скелетом титанозавра, огромного травоядного динозавра из тех, которые до сих пор находили в Европе.

Когда этот динозавр жил 70,5 млн лет назад, его длина была не менее 17,5 метра, а весил он примерно 14 тонн.

"Нам посчастливилось найти самый полный скелет титанозавра из когда-либо обнаруженных в Европе", — отметил Анхель Галобарт из Каталонского палеонтологического института.

В описании нового вида ученые сделали вывод, что этот титанозавр, скорее всего, принадлежит группе себе подобных существ, живших на территории современных Южной Америки и Африки, ведь они отличаются от остальных европейских титанозавров небольшими размерами. Они могли попасть в Европу во время миграции, когда уровень моря значительно снизился.

Ранее ученые назвали точную дату вымирания динозавров. По данным исследователей, метеорит упал в период перехода от весны к лету в северном полушарии — то есть динозавры погибли в июне.

Читайте также: