В Испании наткнулись на старейшее в мире вино: его возраст поражает

Вино в возрасте 2000 лет

В испанском городе Кармона археологи обнаружили старейшее в мире вино, сохранившееся в жидком состоянии внутри запечатанной римской гробницы. Красная жидкость в возрасте около 2000 лет находилась в стеклянной урне вместе с кремированными человеческими останками.

Обстоятельства открытия

Гробницу случайно обнаружила семья в Кармоне во время строительных работ в собственном доме еще в 2019 году. Сооружение, вырубленное непосредственно в скале, оставалось неприкосновенным и запечатанным в течение двух тысячелетий. Внутри исследователи обнаружили восемь погребальных ниш и шесть урн, изготовленных из камня, стекла, свинца и песчаника.

«Городские археологи быстро поняли, что гробница невероятно необычная, поскольку ее не разграбили или не разграбили — римляне гордились собой даже после смерти и строили над своими гробницами погребальные памятники, такие как башни, чтобы люди могли их видеть. Они хотели остаться в памяти людей», — отметил старший автор исследования Хосе Рафаэль Руис Арребола из Кордовского университета.

В Испании нашли самый древний в мире алкоголь в жидком состоянии.

Результаты анализа жидкости

Одна из стеклянных урн была полностью заполнена жидкостью, что явилось неожиданностью для специалистов. Химический анализ подтвердил наличие семи полифенолов, характерных именно для вина. По составу они оказались подобными винам, которые сегодня производят в Андалусии (Монтилья-Морилес или херес).

«Мы искали биомаркеры, то есть химические соединения, однозначно указывающие на конкретное вещество. В этом случае мы искали полифенолы исключительно из вина и нашли семь полифенолов вина. Мы сравнили эти полифенолы с полифенолами по винам из этой части Андалусии — и они совпали», — объяснил Хосе Рафаэль Руис Арребола.

Несмотря на современный красновато-коричневый цвет, ученые установили, что первое вино было белым. Изменение окраски произошло из-за химических реакций на протяжении веков. Также был зафиксирован уровень pH 7,5, что указывает на высокую устойчивость вещества.

Новый мировой рекорд

Эта находка превзошла предыдущий рекорд — бутылку вина из Шпаера (Германия), датированную 325 годом нашей эры. Таким образом, вино из Кармоны официально признано самым древним редким вином в мире.

«Оно ничуть не токсично — мы провели микробиологический анализ. Но я бы сомневался на этот счет, потому что это вино 2000 лет контактировало с кремированным телом умершего римлянина. Жидкость немного мутна из-за остатков костей. Но, я думаю, вы могли бы ее отфильтровать и попробовать. Хотя я бы предпочел, чтобы сначала его попробовал кто-нибудь другой», — добавил Руис Арребола.

Кроме вина, в урне были найдены фрагменты костей, золотое кольцо с гравировкой бога Януса и куски металла от погребального ложа. На двух других урнах в гробнице удалось прочесть имена умерших — Гиспане и Сенисио.

Напомним, ученые обнаружили артефакты внутри массивного каменного сооружения недалеко от оборонительной стены поселения.