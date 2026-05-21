В Испании закрыли популярный пляж из-за находки в возрасте 2000 лет: откопавших строители в песке

Идеально сохранившуюся главу римской богини Венеры случайно выкопал из песка экскаватор

В испанском Аликанте во время работ по восстановлению береговой линии рабочие случайно вырыли из песка объект, который уже признан одной из важнейших скульптурных находок римской эпохи в этом регионе.

Об античном артефакте, спутавшем планы местному туристическому бизнесу, пишет Daily Mail.

Закономерная «случайность»

По данным экспертов, мраморная голова датируется периодом Высокой Римской империи (первый или второй век нашей эры). Парадокс ситуации состоит в том, что для археологов эта находка не должна стать абсолютной неожиданностью: территория пляжа Альмадраба официально имеет статус археологической зоны уже более 15 лет. Еще в 2009 году здесь обнаружили остатки римской морской виллы, вероятно, принадлежавшей очень состоятельному гражданину.

Несмотря на это, местные власти решили приступить к масштабным строительным работам, которые теперь пришлось полностью остановить для проведения полноценных профессиональных раскопок.

Анатомия и происхождение артефакта

Найденная скульптура отличается чрезвычайным качеством исполнения и отличным состоянием хранения. Единственный существенный дефект – незначительное повреждение носа. Высота мраморной головы составляет 22,22 см, а ширина – 19,78 см.

Руководитель отдела комплексного наследия Хосе Мануэль Перес Бургос пояснил, что скульптура оказывает ярко выраженное эллинистическое влияние:

волнистые волосы собраны назад;

четкий пробор посередине;

Идеализированные черты лица, характерные для изображений греческой Афродиты или римской Венеры.

Исследователи предполагают, что во времена императора Октавиана Августа (период так называемого Pax Romana, или Римского мира) этот бюст украшал базу в доме зажиточного римского патриция. В ту эпоху Венера считалась праматерью римского народа и олицетворяла любовь, красоту и плодородие.

Пляжный сезон придется отложить

Кроме самой мраморной головы, в результате предварительных раскопок в этой зоне были найдены фундаменты античных домов, большое количество хорошо сохранившейся керамики и древние монеты.

Из-за колоссальной исторической ценности находки муниципалитет Аликанте был вынужден заморозить проект реконструкции пляжа. Открытие курортной зоны, планировавшееся к началу летнего сезона, официально отложено на неопределенный срок.

