В истории Земли отсутствует миллиард лет: теперь ученые знают почему

Большой Каньон, где было обнаружено отсутствие сотен миллионов лет / © Pixabay

Реклама

Изучение слоев и мест их пересечения может рассказать нам об особенностях локальной геологии, а также о больших событиях в истории нашей планеты, например, о времени, когда дожди шли примерно 2 миллиона лет назад. Иногда геологи обнаруживают пробелы в записи, где слои горных пород лежат на более древних породах, а между ними нет слоев «среднего возраста».

Об этом пишет IFLScience.

Большое несоответствие

Исследуя Большой каньон 1869 года, геолог Джон Уэсли Павелл заметил разрыв в возрасте между слоями горных пород. На скалах 1,4-1,8 миллиарда лет лежала порода, которой было всего 520 миллионов лет.

Реклама

Это уже огромная загадка получила название «большое несоответствие», однако стало еще таинственнее, когда в других местах по всей Северной Америке, да и, в конце концов, во всем мире, не нашли породы, датируемой чуть менее 550 миллионов лет назад. До сих пор во многих местах по всему миру где-то потерялся менее миллиарда лет горных пород (как и истории).

Большой каньон считается одним из самых глубоких каньонов мира. Его протяженность достигает 466 км, а глубина — до 1600 м. Ширина структуры на уровне поверхности плато — 8—25 км, вблизи дна — менее 1 км (на некоторых участках — до 120 м).

И хотя исследователи до сих пор размышляют над вопросом, что именно произошло почти с миллиардом лет, все же несколько теорий удалось сформировать.

Накануне ученые представили новую версию происхождения так называемого «большого несоответствия» — глобального разрыва в геологической летописи Земли. Данные из Северного Китая свидетельствуют, что ключевые процессы произошли на сотни миллионов лет раньше, чем предполагали предыдущие гипотезы.

Реклама

Новое исследование основано на анализе пяти участков в Северном Китае. Ученые реконструировали историю охлаждения пород, определив с помощью радиоактивных изотопов время, когда они поднялись поближе к поверхности и остыли ниже определенной температуры.

«Даты из мультихронометров и инверсий тепловой истории показывают, что наиболее существенное охлаждение континентального подвала произошло от 2100 до 1600 миллионов лет назад», — отмечают исследователи.

Ученые считают, что интенсивная эрозия совпадает с формированием первого настоящего суперконтинента Земли — Колумбии. Таким образом, причины «большого несоответствия» могут быть связаны с ранними циклами объединения континентов, а не с более поздними климатическими катастрофами.

Напомним, новое исследование свидетельствует, что наша планета получила большую часть своей воды — основного источника водорода — еще во время своего формирования.