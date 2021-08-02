В Италии хакеры парализовали работу сайта записи на COVID-вакцинацию

От COVID-19 вакцинировали уже 60% взрослого населения Италии.

В Италии хакеры вмешались в работу официального сайта столичного региона Лацио, нарушив работу портала записи на вакцинацию от COVID-19.

"Действия, связанные с вакцинацией, могут замедлиться. Приносим извинения за неудобства, которые нам неподвластны", — заявили в воскресенье, 1 августа, в Twitter власти региона, в который также входит Рим.

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В заявлении отмечается, что продолжаются работы по восстановлению функций системы, а также ее защиты. В ночь на понедельник портал www.regione.lazio.it остается недоступным.

По официальным данным, в регионе Лацио 66% взрослого населения вакцинированы от COVID-19. По всей стране этот показатель составляет 60%.

В то же время доля дельта-варианта коронавируса в Италии сейчас составляет около 80%, а показатель новых инфицированных — 58 случаев на 100 тысяч жителей за последние семь дней.

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С 6 августа в Италии вступят в силу новые правила, касающиеся "зеленых паспортов" для вакцинированных и граждан, переболевших коронавирусом.

С этого дня подтверждение вакцинации от коронавируса, выздоровления или отрицательного теста необходимо будет предъявлять для посещения музеев и внутренних залов ресторанов. Против этих правил в Италии прошли многотысячные протесты.

Как сообщалось, в Италии 99% смертей от коронавируса приходятся на не полностью вакцинированных граждан.

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