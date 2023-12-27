В Италии нашли древний камень с картой звездного неба, которому 2500 лет – фото

На древнем холме Castelliere di Rupinpiccoolo, расположенном в провинции Триест, Италия, археологи нашли два больших круглых камня со следами отделки.

Об этом пишет Heritage Daily.

По словам исследователей, один из камней, диаметр которых 50 сантиметров, изображал солнце, а на другом была резная небесная карта, датированная IV веком до нашей эры.

На нем было обнаружено 29 гравюр, точно соответствующих созвездиям Скорпиона, Ориона, Плеяд и Кассиопеи. Исследователи предполагают, что, учитывая угол отметок на камне, резные фигуры были сделаны одним человеком с помощью молотка и металлического долота с наконечником 6-7 мм.

Древний камень с картой звездного неба / Фото: INAF

Конкретная звезда, выгравированная на камне, идентифицированная как Theta Scorpii, стала скрытой из виду в Castelliere di rupinpiccolo из-за его низкого положения на горизонте. Однако, используя программу Stellarium для имитации ночного неба, исследователи обнаружили, что эта звезда наблюдалась с древнего холма около 400 лет до нашей эры.

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29-я гравировка представляет особый интерес, поскольку она не имеет корреляции с небесными моделями. Авторы исследования предполагают, что на самом деле это может быть идея сверхнового, временного явления, которое вдруг появилось на ночном небе в древности в течение нескольких дней или месяцев, а затем исчезло.

Если это правда, исследователи предполагают, что отслеживание этой точки на ночном небе может потенциально показать черную дыру, оставшуюся после взрыва сверхновой.

Напомним, в Норвегии обнаружили старейшее корабельное захоронение. Оно переписывает историю викингов.

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