В Италии обнаружили тысячи следов динозавров в возрасте 210 миллионов лет

Следы динозавров / © Associated Press

В Италии профессиональный фотограф дикой природы случайно наткнулся на одну из старейших и богатейших коллекций следов динозавров. Они датируются примерно 210 миллионами лет назад.

Об этом пишет CNN.

Открытие в Стельвионациональном парке поразило своим масштабом: по оценкам ученых, следов может быть около 20 000 на отрезке протяженностью примерно пять километров. Расположение недалеко от швейцарской границы ранее не было зафиксировано как место с таким количеством динозавровых отпечатков, отмечают эксперты.

По словам археолога Дал Сассо, следы принадлежат длинноногим двуногим травоядным существам длиной до 10 метров и весом до четырех тонн, подобным платеозавру. Часть следов была шириной более 40 сантиметров с заметными когтями.

Они указывают на то, что динозавры путешествовали стаями и иногда останавливались в круговых формациях, возможно, как защитная тактика.

Расположение на высоте от 2400 до 2800 метров над уровнем моря на северном склоне скалы, почти в тени, сделало следы достаточно объективно трудными для распознавания без мощного объектива.

Вход в парк, где были обнаружены следы, расположен всего в двух километрах от горного городка Бормио.

Губернатор региона Ломбардия Аттилио Фонтана охарактеризовал открытие как «подарок для Олимпиады», хотя место слишком удалено для доступа зимой, и планы постепенного общественного доступа пока не разрабатывались.

Исследователи надеются, что находка откроет уникальные возможности для изучения доисторической фауны и поведения динозавров в высокогорных регионах Европы.

Напомним, на территории стоянки Каррерас-Пампа исследователи обнаружили около 18 тысяч отдельных следов, оставленных динозаврами примерно 70 миллионов лет назад.