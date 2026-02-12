Амфора с затонувшего древнеримского корабля. Фото: Guardia di Finanzia

Реклама

Вблизи побережья Италии во время обычного морского патрулирования правоохранители обнаружили на дне Ионического моря хорошо сохранившийся древнеримский грузовой корабль возрастом около 1600 лет. О находке, которую несколько месяцев держали в тайне из-за риска мародерства, официально сообщили только после выделения средств на ее исследование.

Об этом сообщило издание Independent.

Речь идет о торговом судне — онерарии, предназначенной для перевозки сыпучих грузов по Средиземноморью. Корабль нашли в июне 2025 года во время планового патрулирования финансовой и таможенной полиции Италии — Guardia di Finanza — вблизи Галлиполи в регионе Апулия, на побережье Тарантского залива. Правоохранители зафиксировали аномалию на морском дне с помощью бортового оборудования и направили на место водолазов.

Реклама

Обследование подтвердило: на дне лежит большой римский корабль с десятками хорошо сохранившихся амфор. По оценкам специалистов, судно датируется поздним римским периодом, предположительно IV веком нашей эры, и могло прибыть из Северной Африки. Части корпуса остались целыми, а груз практически неповрежден.

После обнаружения участок взяли под незаметную, но постоянную охрану. Между полицией и органами охраны культурного наследия заключили соглашение о конфиденциальности, пока продолжалась оценка значимости памятника. Координацию надзора осуществлял региональный археологический орган, ответственный за провинции Бриндизи, Лечче и Таранто.

Период секретности завершился после того, как Высший совет по вопросам культурного наследия Италии согласовал финансирование в размере 780 тысяч евро на полное научное исследование и долгосрочную защиту объекта.

В ближайшие месяцы археологи планируют провести детальное неинвазивное изучение судна. В частности, применят фотограмметрию и лазерное сканирование, чтобы создать точную трехмерную цифровую модель корабля и его груза без вмешательства в структуру памятника.

Реклама

В дальнейшем амфоры и конструкцию судна будут анализировать для определения производственных центров, торговых маршрутов и технологий кораблестроения поздней Римской империи. Отметки или надписи на грузе могут помочь проследить перемещение товаров по Средиземноморью. Только после завершения исследований будут решать, поднимать ли часть амфор для консервации и возможного экспонирования.

Археологи называют находку вблизи Галлиполи не «похороненным сокровищем», а подводным архивом, который способен пролить свет на торговлю, питание и повседневную жизнь в Римской империи почти 1600 лет назад.

Напомним, группа археологов наконец расшифровала древнюю табличку возрастом около 4 тысяч лет, обнаруженную более века назад. Надпись на клинописных артефактах содержит тревожные пророчества, связанные с голодом, эпидемиями и вторжениями.