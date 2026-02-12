- Дата публикации
В Италии полиция случайно нашла 1600-летний римский корабль — что известно об открытии
Корабль с десятками амфор пролежал под водой почти 1600 лет. Теперь его будут исследовать археологи.
Вблизи побережья Италии во время обычного морского патрулирования правоохранители обнаружили на дне Ионического моря хорошо сохранившийся древнеримский грузовой корабль возрастом около 1600 лет. О находке, которую несколько месяцев держали в тайне из-за риска мародерства, официально сообщили только после выделения средств на ее исследование.
Об этом сообщило издание Independent.
Речь идет о торговом судне — онерарии, предназначенной для перевозки сыпучих грузов по Средиземноморью. Корабль нашли в июне 2025 года во время планового патрулирования финансовой и таможенной полиции Италии — Guardia di Finanza — вблизи Галлиполи в регионе Апулия, на побережье Тарантского залива. Правоохранители зафиксировали аномалию на морском дне с помощью бортового оборудования и направили на место водолазов.
Обследование подтвердило: на дне лежит большой римский корабль с десятками хорошо сохранившихся амфор. По оценкам специалистов, судно датируется поздним римским периодом, предположительно IV веком нашей эры, и могло прибыть из Северной Африки. Части корпуса остались целыми, а груз практически неповрежден.
После обнаружения участок взяли под незаметную, но постоянную охрану. Между полицией и органами охраны культурного наследия заключили соглашение о конфиденциальности, пока продолжалась оценка значимости памятника. Координацию надзора осуществлял региональный археологический орган, ответственный за провинции Бриндизи, Лечче и Таранто.
Период секретности завершился после того, как Высший совет по вопросам культурного наследия Италии согласовал финансирование в размере 780 тысяч евро на полное научное исследование и долгосрочную защиту объекта.
В ближайшие месяцы археологи планируют провести детальное неинвазивное изучение судна. В частности, применят фотограмметрию и лазерное сканирование, чтобы создать точную трехмерную цифровую модель корабля и его груза без вмешательства в структуру памятника.
В дальнейшем амфоры и конструкцию судна будут анализировать для определения производственных центров, торговых маршрутов и технологий кораблестроения поздней Римской империи. Отметки или надписи на грузе могут помочь проследить перемещение товаров по Средиземноморью. Только после завершения исследований будут решать, поднимать ли часть амфор для консервации и возможного экспонирования.
Археологи называют находку вблизи Галлиполи не «похороненным сокровищем», а подводным архивом, который способен пролить свет на торговлю, питание и повседневную жизнь в Римской империи почти 1600 лет назад.
