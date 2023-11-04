В Италии ученые раскопали гробницу, которой 2600 лет: что нашли внутри (фото)

В итальянском городе Монтальто-ди-Кастро археологи открыли гробницу, которой около 2600 лет.

В гробнице, возраст которой составляет несколько тысячелетий, обнаружили сокровища, которые, вероятно, принадлежали богатой семье. Это, в частности, изделия из керамики и амфоры, обычно ассоциирующиеся с древнегреческой или римской культурами.

Об этом сообщает CBS News.

В гробнице также была найдена посуда, чашки, железные предметы и разнообразные керамические изделия и декоративные аксессуары в хорошем состоянии. Также там обнаружили скатерть, которую, возможно, использовали во время ритуала погребения.

Находки в гробнице/Фото: Facebook (Comune di Montalto di Castro)

Кроме этого, в гробнице обнаружили бронзовый котел. Археологи предполагают, что эти вещи могли принадлежать семье, которая в свое время считалась состоятельной.

"Мы стали свидетелями открытия древней этрусской гробницы, похороненной в некрополе Остерия в Вульче", – написали в Facebook города, назвав открытие "днем культуры и истории".

Историки говорят, что этруски построили свою цивилизацию на территории, которая сейчас является современной Италией, начиная с 900 года до нашей эры. Сначала народ жил на территории современной Италии, а позже в результате римско-этрусских войн он попал в Римскую империю.

Теперь место археологических раскопок в северном регионе Лацио недалеко от Монтальто-ди-Кастро является одним из самых популярных мест для туристов.

Напомним, ранее в Шотландии на Оркнейских островах археологи обнаружили неолитическое захоронение с развалинами сложного здания. В одном из шести помещений гробницы исследователи обнаружили 14 скелетов мужчин, женщин и детей, двое из которых похоронены в позе объятий.

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