В Италии во время раскопок была обнаружена пещера мистического циклопа

Итальянские, французские и британские ученые обнаружили в пещере Пертоза сотни свайных лент, вбитых вертикально в землю: прежде всего, это указывает на свайные жилища, которые, по мнению исследователей, являются остатками села бронзовой эпохи. Но что делает эту находку невероятной, так это указание на место обитания циклопа.

Об этом пишет издание morgenpost.de

Международная исследовательская группа обнаружила пещеру, которую можно считать местом пребывания циклопа Полифема.

"Спальные дома датируются бронзовым периодом, напоминающим о путях вдоль Средиземного моря, моряках и места, которые посетил Одиссей во время своего путешествия по Средиземному морю", — сообщает Рафаэлла Бонаудо, руководитель отдела охраны достопримечательностей в Салерно.

Согласно легенде, в этой пещере жил гигантский циклоп Полифем, сын Посейдона и нимфы Фоозы. Уединенный, яростный, Полифем не был похож на человека. Своим видом и ростом, скорее, смахивал на лесистую вершину горы.

Ранее стало известно, что в Польше археологи раскопали могилу 400-летнего ребенка-вампира.

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