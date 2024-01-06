В Италии во время строительных работ обнаружили скелеты с золотыми украшениями и в обуви – фото

В Италии неподалеку от древнего города Тарквиния, что к северу от Рима, археологи обнаружили древнеримское крупное городское кладбище – там было похоронено 67 человек в 57 гробницах. Некрополь обнаружили случайно – во время строительных работ.

Об этом пишет CNN.

По данным археологов, погребение датируется периодом между II и IV веками. Больше всего исследователей удивило то, что скелеты были найдены с золотыми украшениями и в дорогой кожаной обуви, а их гробницы напоминали дома.

Рядом с золотыми ожерельями и серьгами лежали серебряные кольца с янтарем, на которых были выгравированы инициалы. Также археологи обнаружили там драгоценные камни, терракотовую керамику, монеты, блестящие бокалы, амулеты и одежду.

Скелеты с золотыми украшениями/ Фото: CNN

"Мы также нашли несколько скелетов в чулках и обуви. Все эти факторы заставляют нас считать, что это были не местные земледельцы, а члены городских римских семей", – сказал Эмануэле Джаннини, ведущий археолог, работавший над раскопками.

Он отмечает, что масштаб открытия "не имеет равных".

Разнообразие погребальных предметов, найденных у останков, а также роскошные конструкции и облицовки внутри гробниц привели археологов к мысли, что римляне преследовали цель воссоздать "небесные просторы, похожие на их земные дома". Гробницы были покрыты черепицей.

Золотые украшения на месте раскопок гробниц/Фото: CNN

Золотые украшения на месте раскопок гробниц/Фото: CNN

Ученых поразило также то, что большинство обнаруженных гробниц были общими – их строили по крайней мере для двух лиц, которые, вероятно, имели родственные связи. Также были найдены несколько скелетов, примотанных друг к другу.

Гробницы расположены на глубине всего 50 сантиметров под поверхностью земли, но раньше их никто не замечал.

"Уникальное место хорошо сохранилось, потому что "огромные известняковые блоки, торчавшие из земли, сделали невозможными вспашку, посев или любые другие способы современного сельского хозяйства в этом районе. Благодаря этому гробницы оставались нетронутыми на протяжении веков", – объяснил Джаннини.

Некоторые из находок выставлены в замке Санта-Севера в прибрежном городе Санта-Маринелла в Италии. Другие скелеты не будут выставлять на всеобщее обозрение до завершения судебно-медицинских экспертиз.

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