В июле состоится редкое астрономическое событие, которое случается раз в 12 тысяч лет

Затемнение / © Pixabay

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Невероятное астрономическое явление, которого человечество не видело более 12 тысяч лет, готовится покорить небесное пространство в июле 2186 года. По данным NASA, 16 июля над частью Южной Америки состоится самое длинное полное солнечное затмение в истории — его продолжительность составит 7 минут и 29 секунд.

Об этом сообщили в ECOticias.com.

Тень затмения начнет свое движение над Тихим океаном, затем она пересечет Панаму, а дальше будет продвигаться по северу Южной Америки. Наилучшие условия для наблюдения затмения будут в Колумбии, Венесуэле и Гайане. В частности, в Колумбии тень накроет регионы Чоко, Антиокия, Боливар и город Буэнавентура. Специалисты считают, что подобного по продолжительности затмения не было со времен 4000-8000 лет до нашей эры.

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Полное солнечное затмение возникает тогда, когда Луна идеально располагается между Землей и Солнцем, полностью перекрывая солнечный диск и погружая местность в темноту посреди дня. Хотя затмения случаются в мире регулярно — примерно раз в полтора года, однако видеть такое в одном месте удается крайне редко, а затмение такой продолжительности является настоящей редкостью.

NASA отмечает, что это событие станет не только большим научным достижением, но и принесет сильные эмоциональные переживания для всех, кто будет свидетелем этого явления. Почти восемь минут свет дня исчезнет, и это станет уникальным опытом, который стоит готовиться наблюдать с соответствующими средствами защиты.

Несмотря на то, что до этого космического события еще долгое время, ближайшие годы также порадуют астрономов и поклонников звезд. Так, 21 сентября 2025 года на небе можно будет наблюдать затмение, видимое из Новой Зеландии и Антарктиды, а 12 августа 2026 года затмение охватит Гренландию, Исландию и Испанию. Колумбия же будет иметь несколько возможностей увидеть затмение в ближайшие годы, в частности в 2029, 2031, 2034 годах и в виде кольцеобразного в 2038 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые на Марсе нашли дырудиаметром около 90-100 метров, которая может вести к тайнику инопланетной жизни.

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