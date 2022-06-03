В июне на небесный парад выйдут сразу пять планет Солнечной системы

В июне можно будет невооруженным глазом увидеть удивительное событие – сочетание планет. 3 и 4 июня пять планет – Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатур – выстроятся в одну линию в ночном небе.

В последний раз пять этих планет были видны невооруженным глазом во время последовательного расположения на небе в декабре 2004 года.

Об этом сообщает ScienceAlert.

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Соединения двух или трех планет можно увидеть довольно часто, а чтобы 5 планет выстроились в ряд – это очень редкое событие. Все планеты будут расположены именно так, как они находятся в Солнечной системе, то есть в порядке удаления от Солнца.

Это означает, что в начале линии будет находиться Меркурий, удаленный от Солнца на 58 млн км, а замыкать соединение Сатурн, находящегося на расстоянии примерно 1,4 млрд км от нашей звезды.

Ранее стало известно, что 6 июня 2022 года к нашей планете приблизится астероид, принадлежащий к группе Атона. Потенциально опасный астероид в четыре раза превышает размер синего кита.

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