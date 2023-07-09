В Израиле археологи обнаружили десятки скелетов в необычных могилах: такого они еще не видели

Подобные погребения никогда еще не находили в этой местности.

В пустыне Негев ученые во время раскопок обнаружили древние захоронения, которым примерно 2500 лет и в этих могилах – 50 скелетов. Эти скелеты могут принадлежать женщинам, проданным в рабство.

Об этом пишет Live Science.

По словам ученых, большинство древних захоронений в пустыне Негев имеют округлую форму, но две новые обнаруженные гробницы имеют уникальную квадратную форму. Одна из гробниц имеет размер 7 на 7 метров, а вторая – 4,5 на 4,5 метров. Но их месторасположение также удивляет ученых.

По словам археологов, подобные захоронения никогда еще не находили в этой местности, и они не связаны ни с каким известным поселением. Оба древних захоронения расположены на перекрестке двух торговых путей, тысячи лет назад ведущих из Египта в Иорданию и на Аравийский полуостров.

Во время раскопок ученые обнаружили много древних артефактов, созданных в период между 7 веком до нашей эры и 5 веком до нашей эры. А 50 скелетов, обнаруженных в гробницах, возможно, принадлежат взрослым женщинам, проданным в рабство для дальнейшего использования во время религиозных ритуалов. Хотя для подтверждения этой идеи требуются дополнительные доказательства.

Напомним, в Египте обнаружили мастерские по мумификации людей и животных, а также две гробницы в древнем погребении Саккара. Археологи активно производят раскопки, чтобы открыть Большой Египетский музей и оживить туристическую отрасль, пострадавшую от пандемии коронавируса.

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