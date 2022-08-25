В Израиле археологи раскопали в пустыне роскошное старинное имение возрастом 1200 лет.

Эта находка дает уникальное представление о жизни состоятельных жителей региона Негев в VIII-IX веках.

Об этом сообщает Associated Press.

Имение нашли в бедуинском городе Рахат. По всей вероятности, оно было построено во времена раннего исламского периода.

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Дом имеет внутренний двор и четыре крыла с несколькими комнатами. В одной из его частей есть мраморный коридор с каменным полом и отделанными стенами. Археологи также обнаружили обломки декорированной стеклянной посуды.

Во внутреннем дворике археологи увидели подземные каменные хранилища. По мнению ученых, их использовали для хранения вещей при более низких температурах подальше от жаркого солнца пустыни.

Выяснилось, что древние погреба тщательно сконструированы и достаточно крепки – люди могли свободно передвигаться между ними под землей. Одно из отверстий в этих комнатах ведет в цистерну – там хранилась прохладная питьевая вода для жителей. Эксперты говорят, что владельцы этого имения, вероятно, жили в достатке.

Ранее стало известно, что археологи обнаружили возможный дом апостола Петра.

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