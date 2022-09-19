В Израиле на пляже случайно обнаружили погребение времен египетского фараона Рамзеса II: фото

В погребальной камере израильские археологи увидели похоронные жертвы и вещи, которые должны были сопровождать умершего в загробный мир, пролежавшие более 3 тысяч лет.

В национальном парке Пальмахим к югу от Тель-Авива команда израильских археологов сделала уникальное открытие после того, как экскаватор случайно наткнулся на пещеру-захоронение, датируемую временами древнеегипетского фараона Рамзеса II.

Как сообщает The Times of Israel, о находке объявило в воскресенье, 18 сентября, Израильское управление древностей (IAA).

Пещера была открыта на пляже, когда экскаватор, работавший в национальном парке Пальмахим, врезался в ее крышу. Археологи воспользовались стремянкой, чтобы спуститься в просторную искусственную квадратную погребальную камеру, где была обнаружена глиняная посуда и бронзовые артефакты.

Некоторая посуда была окрашена в красный цвет, некоторая содержала кости. В пещере также были кастрюли, кувшины для хранения напитков, масляные лампы и бронзовые наконечники стрел или копий.

Объекты были похоронными жертвами, сопровождавшими умершего в последнем путешествии в загробный мир, и сохранившимися нетронутыми примерно 3300 лет.

По крайней мере, один относительно невредимый скелет также был найден в двух прямоугольных участках в углу пещеры.

“Пещера может дать полную картину погребальных обычаев позднего бронзового периода. Такое чрезвычайно редкое открытие происходит раз в жизни”, — сказал эксперт Управления древностей Израиля Эли Яннай.

Находки датируются правлением Рамзеса II, умершего в 1213 году до нашей эры. Согласно Библии, это было время так называемого выхода еврейского народа из египетской неволи.

Происхождение гончарных сосудов – Кипр, Ливан, Северная Сирия, Газа и Яффо свидетельствуют о развитой торговле, которая происходила вдоль побережья.

Пещера была повторно запечатана и находится под охраной, пока разрабатывается план ее раскопок.

Напомним, ранее археологи обнаружили в церкви, которая когда-то располагалась в древнем городе Вифсаида, мозаику с посвящением "Председателю и вождю Небесных Вестников" — так обозначали апостола Петра.

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