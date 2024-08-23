В Израиле нашли камни, соответствующие дороге, по которой ходил Иисус – ошеломляющее открытие (фото)

На горе Хоцвим в Иерусалиме проводятся раскопки крупного карьера, что открывает больше информации о периоде Второго Храма, когда Иисус ходил по Святой Земле.

Об этом сообщает New York Post.

Археологи Израильского управления по делам древностей раскопали территорию площадью около 3500 квадратных метров, что является частью большого поля карьеров. Они обнаружили десятки строительных камней разного размера, различные дороги и инструменты. Вырезанные строительные камни достигали огромной длины около 2,4 м, ширины почти 1,2 м и толщины около 30 см.

Найдены камни, соответствующие дороге, по которой ходил Иисус / Фото: Israel Antiquities Authority

"Вес любого такого тесаного блока составлял около 2,5 тонны. Ошеломляющие размеры камней, вытесанных отсюда в карьере, могут указывать на то, что они предназначались для использования в качестве строительных камней на одном из многочисленных государственных строительных заводов, которые работали в Иерусалиме в конце периода Второго Храма", – рассказали Майкл Чернин и Лара Шилов, руководители раскопок из Израильского управления по делам древностей.

Найдены камни, соответствующие дороге, по которой ходил Иисус / Фото: Israel Antiquities Authority

Найдены камни, соответствующие дороге, по которой ходил Иисус / Фото: Israel Antiquities Authority

"С большой осторожностью можно предположить, что по крайней мере некоторые из строительных камней, вырезанных здесь, предназначались для использования в качестве тротуарной плитки для улиц Иерусалима того периода. Во время других раскопок, проведенных в городе Давида в последние годы, археологи обнаружили мощеную улицу, которая также датируется концом периода Второго Храма. Удивительно, но оказалось, что брусчатка этой улицы идентична по размеру, толщине и геологическому составу каменным табличкам, выданным в карьере, которые сейчас открыты на Хар Хоцвим".

В 2019 году Израиль официально открыл лестницу, известную как "Дорога пилигримов", по которой, как считается, ходил Иисус в древнем Иерусалиме, как еще одно место, имеющее значение "библейских масштабов" для миллиардов людей.

Найдены камни, соответствующие дороге, по которой ходил Иисус / Фото: Israel Antiquities Authority

"Это возвращает Библию к жизни, — сказал тогда Дэвид Фридман, бывший посол США в Израиле, в интервью Питу Хегсету из Fox News. — С прорвавшейся 15 лет назад канализационной трубы начались эти раскопки, в результате которых был открыт бассейн Силоам, куда все еврейские паломники приходили и очищались перед тем, как подняться в Храм, а потом целая дорога, не реликвия, не древность, а целая дорога, невредимая от этого бассейна, поднимается в Храм".

Найдены камни, соответствующие дороге, по которой ходил Иисус / Фото: Israel Antiquities Authority

Фридман добавил: "Люди могут буквально погрузиться в ту среду, где ходили крупные библейские фигуры того времени, где ходил Иисус, мы знаем, что Иисус ходил по этой дороге. Мы знаем, что его визиты в Храм хорошо задокументированы. Так что вы действительно имеете возможность погрузиться в древнюю историю в этом невероятном, ошеломляющем открытии".

Второй Святой Храм стоял в Иерусалиме 420 лет, с 349 г. до н.э. до 70 г. н.э.

Во времена Второго Храма евреи находились под иностранным владычеством персов, греков и, в конце концов, римлян.

Также было найдено каменное орудие, которому, как полагают, более 2000 лет.

Найдены камни, соответствующие дороге, по которой ходил Иисус / Фото: Israel Antiquities Authority

"Это инструмент из чистого камня, который использовался еврейской общиной в период Второго Храма... Он мог быть изготовлен на месте, в карьере или его специально привезли на место", — говорится в сообщении Шилов.

Археологи работают над тем, чтобы представить карьер общественности и сотрудничают с застройщиком, чтобы "интегрировать карьер в коммерческий комплекс, который планируется построить" на этом месте.

Найдены камни, соответствующие дороге, по которой ходил Иисус / Фото: Israel Antiquities Authority

Инструменты будут выставлены в Национальном археологическом кампусе в Иерусалиме.

Напомним, археологи ошеломили находкой на английских болотах. Они обнаружили уникальную гробницу бронзового века.

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