В Израиле нашли подтверждение ключевой части Библии

Мастерская библейского народа в Ханаане / © Israel Antiquities Authority

В Израиле была обнаружена древняя мастерская, в которой 5 500 лет назад упомянутые в Библии хананеи занимались изготовлением чрезвычайно острых лезвий. Эта находка подтверждает высокое общественное развитие этого народа, жившего в Земле Обетованной до израильтян.

Об открытии сообщило Управление древностей Израиля, передает издание Mirror.

Археологи обнаружили, что находки соответствуют материальной культуре Ханаана времен Авраама и демонстрируют передовые технологии того времени.

«Это четкое доказательство того, что уже в начале бронзового века местное общество было организованным и сложным, а также имело профессиональную специализацию», — сообщили в Управлении древностей.

Ханаанская мастерская была найдена в Кирьят-Гате, городе примерно в 40 милях к югу от Тель-Авива.

Остатки этого древнего рабочего места были раскопаны на археологическом участке города Нахаль-Комем. Оно состоит из сотен подземных ям, которые когда-то использовались для изготовления клинков и хранения оружия.

«Наиболее впечатляющими находками, обнаруженными на этом месте, являются большие кремневые нуклеусы, из которых изготавливали чрезвычайно острые, однородной формы лезвия. Сами лезвия использовались как ножи для резки и обрезки, а также как орудия для сбора урожая, например лезвия серпа», — сообщили археологи.

Кремневый нуклеус, обнаруженный на месте раскопок / © Israel Antiquities Authority

Найденные артефакты будут представлены в Национальном кампусе археологии Израиля имени Джея и Джини Шоттенштейн в Иерусалиме.

Напомним, ранее израильские археологи наткнулись на уникальную находку — древнюю глиняную печать возрастом более 2600 летс надписью, которая касается одного из самых тревожных эпизодов Библии.