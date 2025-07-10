В Израиле нашли жертвенного осла с отрубленной головой: что узнали ученые о древних ритуалах

В Израиле нашли остатки жертвенных животных в возрасте 5 тысяч лет

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В ходе недавних раскопок в Израиле под домом Бронзового века археологи обнаружили останки «жертвенного осла» с отрубленной головой и связанными ногами, а также троих других ишаков, которые, как выяснилось, были привезены из Египта. Эта находка свидетельствует о глубоких связях между народами и ритуальных практиках, которые были распространены почти 5000 лет назад.

Об этом сообщает Live Science.

Кости ишаков обнаружили под зданием Бронзового века в древнем городе Гат (современный Тель-эс-Сафи) в центральном Израиле. Исследователи считают, что эти животные могли быть частью ритуала, включавшего жертвоприношение молодых самок рабочих животных из дальних земель, в частности древнего Египта.

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Пока неизвестно, почему эти ослы были «убиты в расцвете сил» во время раннего бронзового века III Ханаана (около 2900-2550 до н.э.). Однако неожиданное египетское происхождение животных намекает на то, что владельцы их были купцами и торговцами. По словам ведущего автора исследования Элизабет Арнольд, антрополога и экологического археолога, «принесение в жертву такого важного животного – это чрезмерное проявление богатства или положения в обществе».

"Выбор ослов только из Египта, вероятно, подчеркивал эту связь с ключевым торговым партнером", - добавила ученая.

По ее словам, в то время Египет был чрезвычайно мощным государством, поэтому подчеркивание такой связи придавало престижу.

Археологи годами находили древние останки ишаков на месте раскопок древнего Гати. в долине Нила. Позже команда нашла еще трех жертвенных ослов, также похороненных под домами Бронзового века, и изотопный анализ подтвердил, что они тоже были из Египта.

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У этих трех новообретенных ишаков передние и задние ноги были связаны. Хотя их не обезглавливали, «черепа всех четырех ишаков были обращены к востоку», возможно, к восходу солнца. Все ослы "в расцвете сил были принесены в жертву этим особым образом", и все они были самками. Самки ишаков были особенно ценны, поскольку могли давать потомство.

Для сравнения с другими древними животными из Гата, команда провела изотопный анализ останков ишака, овец и коз, найденных на месте, но не принесенных в жертву. Эти животные оказались местными, за исключением одной козы египетского происхождения, которая, вероятно, была «едой на копытах» во время путешествия, но не имела особого захоронения.

"Находка этих четырех жертвенных ослов показывает, что эти животные играли жизненно важную роль не только в экономике и торговле, но и в статусе и ритуальных практиках древнего Ближнего Востока", - подытожила Арнольд.

Напомним, ученые узнали, почему древние египтяне уничтожили статуи царицы Хатшепсут . Согласно новому исследованию некоторые статуи фараонов были «ритуально деактивированы» после их смерти.

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