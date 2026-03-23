В Израиле откопали 2000-летний снаряд к праще с насмешливой надписью

Снаряд для пращи с насмешливой надписью «Выучи урок»

Археологи в Израиле нашли уникальный 2000-летний снаряд для пращи с насмешливой надписью «Выучи урок». Эта находка раскрывает чувство юмора древних защитников города Гиппос.

Об этом пишет Daily Mail.

В руинах древнего города Гиппос в Израиле археологи нашли небольшой снаряд миндалевидной формы, который использовали с ручной пращей. Его размеры составляют 3,2×1,95 см, вес — 38 г. Предположительно, снаряд принадлежал греческим защитникам города.

Несмотря на то, что на этой территории уже обнаруживали десятки подобных свинцовых снарядов, этот отличается — он первый с такой надписью.

«Снаряды для пращи были дешевыми боеприпасами — это ручное метательное оружие, которое использовали тысячелетиями. Это первый случай, когда на таких снарядах зафиксировано греческое слово „выучи“ — вероятно, проявление местного сарказма защитников», — рассказал археолог Университета Хайфы Майкл Айзенберг.

Ученые предполагают, что эта надпись была своеобразной насмешкой — обращением к врагам, которые двигались к городу.

Артефакт дополняет коллекцию подобных находок с черным юмором — ранее в регионе находили снаряды с надписями «лови» и «попробуй».

Вероятно, надпись создали, заливая расплавленный свинец в форму с греческими буквами ΜΑΘΟΥ. Исследователи считают, что слово происходит от «mathaíno» («учиться») и имеет повелительное значение — «выучи урок».

«Это пример местного саркастического юмора защитников города, которые хотели „поучить“ врагов с определенной иронией», — отметил Айзенберг.

Древний Гиппос, который сегодня известен как Сусита, располагался примерно в полутора километрах к востоку от Галилейского моря.

По версии археологов, снаряд выпустили из стен города, которые контролировали дорогу. Его нашли в 2025 году с помощью металлодетектора неподалеку от участка, который считался самым удобным для атаки на главные ворота. Расстояние от места находки до городских стен составляло около 260 м, что свидетельствует о значительной дальности полета таких снарядов.

Одна сторона артефакта была повреждена в результате сильного удара, и эксперты предполагают, что изначально он весил примерно 45 г.

«На коротких дистанциях они были очень эффективными для поражения отдельных целей, а на больших — против групп врагов», — пояснил Айзенберг.

Хотя большинство таких снарядов остаются без надписей, некоторые из них содержат имена богов, военных подразделений, городов или даже возгласы победы, отмечают исследователи в журнале Palestine Exploration Quarterly.

«Хотя некоторые из них украшены изображением скорпиона или молнии, описанный в этой работе снаряд является первым с надписью», — добавили они.

По словам ученых, подобные боеприпасы были очень распространенными благодаря своей дешевизне и простоте изготовления.

Исследование показало, что этот снаряд датируется второй половиной II века до н.э. или началом I века до н.э.

Айзенберг не исключает, что его могли использовать во время войн между иудейским Хасмонейским царством и территориями Галилеи и Голанских высот.

«В 101 году до н.э. мы видим, как Александр Яннай пытается захватить Гиппос и этот регион», — добавил он.

В то же время исследователи допускают и другие варианты: снаряд мог использоваться в предыдущих конфликтах между греческими государствами или даже во время учений.

«Мы не знаем, была ли это скала или человек, но удар точно был», — отметил археолог.

При использовании пращи снаряд из камня или свинца вкладывали в центральную часть ремня. Далее его раскручивали над головой или сбоку, накапливая энергию, и в нужный момент отпускали один конец — после чего снаряд стремительно летел в сторону цели. По подсчетам, такие снаряды могли преодолевать расстояние до 400 м.

К слову, археологи обнаружили на юге Ирака точное местоположение утраченной Александрии на Тигре — огромного мегаполиса площадью 6,5 кв. км, основанного Александром Македонским в IV веке до н. э. Город долгое время считался полумифическим, поскольку был похоронен под осадочными породами из-за изменения русла реки. С помощью геофизического сканирования и дронов исследователи идентифицировали четкую сетку улиц, фортификационные стены, храмы и промышленные районы, сохранившиеся непосредственно под поверхностью земли.