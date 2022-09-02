В Израиле откопали гигантский бивень слона возрастом почти полмиллиона лет (фото)

Во время археологических раскопок в Израиле ученые обнаружили редкий бивень огромного слона, который вымер, возраст которого составляет почти полмиллиона лет.

Как отмечают специалисты, этот бивень является свидетельством социального обряда доисторических людей.

Об этом пишет France24.

Артефакт высотой 2,6 м и весом около 150 кг обнаружил биолог Эйтан Мор на месте раскопок недалеко от Ревадима, села на юге Израиля.

Рядом с бивнем находились кремневые инструменты, которые доисторический человек использовал для обработки и снятия кожи животных.

Фото: Associated Press

"Что примечательно, этот ископаемый был самым большим из найденных на Ближнем Востоке. Он умер 400 тысяч лет назад", — отметил ученый Ави Леви.

Ранее стало известно, что в Израиле археологи раскопали в пустыне роскошное старинное имение в возрасте 1200 лет.

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