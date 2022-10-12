В Израиле ученые нашли клад, спрятанный в каменной стене почти 1400 лет назад

В Израиле ученые обнаружили золотые монеты, а также другие артефакты в древнем городе Баниас.

В Израиле ученые во время исследований обнаружили внутри каменной стены тайник с монетами византийских времен. Артефакты обнаружили в древнем городе Баниас.

Об этом пишет Smithsonian Magazine.

Изготовлены из чистого золота, 44 монеты украшены портретами императоров Фоки и Ираклия, правивших в первой половине VII века. Эксперты считают, что клад, датированный 635 годом, был спрятан во время мусульманского завоевания территории в конце правления Ираклия.

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"Находка отображает конкретный период времени, когда мы можем представить собственника, который скрывает свое состояние от угрозы войны, надеясь как-нибудь вернуться и забрать свое имущество", — рассказал ученый Йоав Лерер.

После падения Рима Константин I установил резиденцию властей в Константинополе (современный Стамбул). Хотя новая Византийская империя продолжала преуспевать более 1000 лет, она потеряла несколько своих провинций из-за завоевания мусульман.

Во время раскопок археологи также обнаружили остатки зданий, печь для обжига глины, бронзовые монеты и обломки керамики и стекла. Предметы датируются концом византийского периода.

Напомним, во время исследования в заливе Абу-Кир, недалеко от египетского города Александрии, ученые обнаружили затонувший древнегреческий корабль. Судно было полно сокровищ, уходящих в эпоху Птолемеев — династии правителей Египта в IV—I веках до н.э.

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