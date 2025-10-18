В известняковом карьере обнаружили следы динозавров, оставленные 166 миллионов лет назад

Следы динозавров / © Associated Press

Реклама

В британском графстве Оксфордшир палеонтологи обнаружили самую длинную тропу динозавров из когда-либо найденных в Европе.

О находке сообщает The Independent.

Во время работ в известняковом карьере недалеко от города Бистер ученые обнаружили уникальную цепочку окаменевших отпечатков. Протяженность тропы, оставленной гигантскими ящерами, составляет 220 метров, и на ней сохранились сотни индивидуальных следов. Возраст находки оценивается в 166 миллионов лет.

Реклама

По данным ученых, следы принадлежат динозаврам вида Cetiosaurus, которые достигали 16 метров в длину и весили до десяти тонн.

Исследователи из Оксфордского музея естественной истории и Бирмингемского университета смогли по отпечаткам определить, что животное двигалось со скоростью около 6–8 километров в час.

«Мы работаем на этом месте с 2022 года и постепенно открываем все больше и больше, — рассказал доктор Дункан Мердок из Оксфордского музея. — Этим летом мы расчистили четыре дорожки следов, самая длинная из которых составляет 220 метров, с почти сотней отдельных отпечатков. У каждого — длина почти метр».

Палеонтолог Кирсти Эдгар из Бирмингемского университета отметила, что столь масштабная находка редка для Великобритании. Сейчас следы тщательно документируют, после чего их планируют закрыть почвой для хранения.

Реклама

Напомним, ученые обнаружили окаменевшие останки динозавра, которые сохранились настолько хорошо, что создают впечатление живого существа. Это открытие заставило ученых по-новому взглянуть на процесс окаменения, обычно предусматривающий замену органических тканей минералами.