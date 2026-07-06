В каком возрасте человеческий мозг наиболее острый: ученые удивили открытием

Мозг / © Pixabay

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Многие люди считают, что они уже достигли своего пика к 30 годам, но новые исследования показывают обратное. Ученые обнаружили, что люди не достигают наиболее высокого уровня психологического функционирования до 55-60 лет. Все потому, что десятилетия накопленных знаний, эмоциональной зрелости и жизненного опыта преобладают над понижением скорости чистого умственного развития.

Об этом пишет Daily Mail.

Средний возраст является вершиной психологической готовности

В исследовании, опубликованном в журнале Intelligence, говорится, что редкий интеллект, который достигает пика около 20 лет и существенно снижается во взрослом возрасте, часто считается наиболее важной когнитивной способностью для прогнозирования важных жизненных результатов.

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«Однако человеческие достижения в таких областях, как карьерный успех, как правило, достигают пика гораздо позже, обычно в возрасте от 55 до 60 лет. Эти результаты свидетельствуют о том, что функциональная способность, определяемая с точки зрения ключевых дифференциальных психологических черт, может достигать пика в конце среднего возраста, что тесно связано с типичным пиком достижений карьеры. В целом, когнитивно-личностное функционирование достигает пика в возрасте от 55 до 60 лет», — установили ученые.

Для своего исследования команда из Университета Западной Австралии провела обзор основных опубликованных исследований, которые уже измеряли, как различные психологические способности изменяются с возрастом.

Они выбрали девять широких сфер, которые, по их мнению, способствуют успеху в реальном мире, включая способность к размышлению, словарный запас, знания, рабочую память и скорость обработки информации.

Они также включали основные черты личности, придавая особое значение добросовестности — организованности, надежности и дисциплине — и эмоциональной стабильности, такой как способность сохранять спокойствие под давлением.

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Для своего анализа они объединили все эти черты в один общий балл под названием Индекс когнитивно-личностного функционирования.

В целом, они нашли некоторые способности, которые начали снижаться с 20 лет, такие как скорость обработки информации и оперативная память. Однако, было установлено, что некоторые улучшились с возрастом, включая словарный запас, финансовую грамотность, эмоциональный интеллект, добросовестность и эмоциональную стабильность. Когда все способности были объединены, они нашли, что психологическое функционирование достигало пика в возрасте от 55 до 60 лет.

Среди известных лиц, которые, возможно, достигли своего «пика» в этот период, Борис Джонсон, ставший премьер-министром в возрасте 55 лет, ученая из CRISPR Дженнифер Дудна, получившая Нобелевскую премию в 56 лет, и Лиам Нисон, который снялся в популярном фильме «Заложница» в возрасте 56 лет.

Основываясь на своих выводах, авторы утверждают, что люди, вероятно, лучше подходят для выполнения руководящих обязанностей в позднем среднем возрасте.

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Они предполагают, что отдельные лица, занимающие должности, требующие сложного суждения, такие как руководители высшего звена, судьи или политические лидеры, вряд ли будут в лучшей форме до 40 лет или после 65 лет.

«Эти сходящиеся закономерности свидетельствуют о том, что поздний период среднего возраста может представлять собой пик не только социально-экономических достижений, но и основных психологических способностей, поддерживающих эффективное принятие решений, лидерство и исполнение сложных ролей в более широком смысле», — отмечают ученые.

Команда исследователей объяснила, что, хотя объем мозга начинает уменьшаться с 30 лет, другие нейронные характеристики могут помочь компенсировать эти дегенеративные эффекты.

Ранее ученые обнаружили, что даже под общим наркозом мозг продолжает активно обрабатывать речь: он распознает слова, части речи и даже прогнозирует, какое слово прозвучит следующим. Исследование на пациентах во время операций показало: гиппокамп сохраняет способность учиться и реагировать на новую информацию даже в состоянии полной потери сознания, что ставит под сомнение представление о том, что сложное мышление возможно только в сознательном состоянии. Ученые считают, что это открытие поможет лучше понять природу сознания и может стать основой для создания новых нейротехнологий, в частности, языковых протезов для людей после инсульта или травм мозга, хотя результаты еще нуждаются в подтверждении в более широких исследованиях.

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