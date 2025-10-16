В каком возрасте мозг работает лучше всего: удивительные результаты исследования

Дедушка с внуком / © pexels.com

С возрастом многие люди начинают опасаться старения. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Intelligence, дает основания для оптимизма: у большинства людей самый высокий уровень психологических функций наблюдается в возрасте от 55 до 60 лет. Этот вывод объясняет, почему именно люди зрелого возраста часто демонстрируют лучшие результаты в сложных задачах и лидерских позициях.

Об этом пишет Science Alert.

Различные виды пика развития

Известно, что физическая форма человека достигает своего максимума примерно в 25-30 лет.

Впрочем, исследования показывают, что интеллектуальные способности — такие как скорость мышления, память и логическое рассуждение — начинают постепенно снижаться уже после середины двадцатых.

Это подтверждают и примеры из жизни: спортсмены обычно достигают вершины карьеры к 30, математики делают важнейшие открытия к 35, а шахматные чемпионы редко остаются на пике после 40.

Но если посмотреть шире — за пределами «сырой интеллектуальной силы» — картина меняется.

От когнитивных способностей к внутренней устойчивости

В этом исследовании ученые проанализировали не только когнитивные навыки, но и психологические черты, которые влияют на эффективность в повседневной жизни. Было определено 16 ключевых показателей, среди которых — логическое мышление, объем памяти, скорость обработки информации, эрудиция, эмоциональный интеллект, а также пять базовых черт личности: экстраверсия, эмоциональная стабильность, добросовестность, открытость опыта и доброжелательность.

Сравнив большие исследования по единой шкале, ученые смогли проследить, как именно эти качества развиваются с возрастом.

Психологическая зрелость наступает позже, чем кажется

Некоторые черты достигают своего апогея значительно позже, чем принято думать. Так, добросовестность самая высокая примерно в 65 лет, а эмоциональная стабильность — около 75.

Даже такие качества, как моральное мышление, растут в старшем возрасте. Способность избегать когнитивных предубеждений — мыслительных ловушек, которые приводят к ошибочным решениям, — может совершенствоваться вплоть до 70-80 лет.

Когда ученые объединили все результаты в общий индекс, оказалось, что самый высокий уровень общей ментальной и психологической функциональности наблюдается в возрасте 55-60 лет

После 65 лет эти показатели постепенно снижаются, а после 75 — снижение становится более ощутимым.

Меньше возрастных предубеждений — больше признания опыта

Такие выводы помогают объяснить, почему руководящие должности в политике, бизнесе или общественной жизни часто занимают именно люди среднего и старшего возраста. Хотя некоторые когнитивные навыки с годами ослабевают, зато растут другие — мудрость, эмоциональная уравновешенность и способность принимать обдуманные решения.

Впрочем, ученые отмечают, что старшие работники часто сталкиваются с барьерами при возвращении к работе после перерыва. Частично это связано с восприятием со стороны работодателей: кандидат в 55 лет может рассматриваться как временный работник перед пенсией.

В некоторых отраслях действуют возрастные ограничения. Например, пилоты международных рейсов должны выходить на пенсию в 65 лет, а диспетчеры воздушного движения — в 56-60.

Однако не все люди старшего возраста теряют когнитивные способности одинаково — некоторые сохраняют высокую скорость мышления и память даже в пожилом возрасте.

Следовательно, возраст не является решающим показателем интеллектуального потенциала — гораздо более важными остаются индивидуальные навыки и черты личности.

Средний возраст — это пик, а не спуск

Результаты исследования доказывают: средний возраст — это не начало упадка, а период наивысшего расцвета человеческих возможностей.

Чарльз Дарвин опубликовал «Происхождение видов» в 50 лет,

Людвиг ван Бетховен создал свою знаменитую Девятую симфонию в 53, когда уже был глухим,

а генеральный директор AMD Лиза Су в 55 лет провела одну из самых успешных технологических трансформаций в мире.

История неоднократно доказывала, что самые высокие достижения часто приходят после так называемого «пикового возраста». Возможно, пришло время изменить восприятие — и увидеть средний возраст не как обратный отсчет, а как момент настоящего подъема.

К слову, исследование, проведенное учеными из Стэнфорда, выявило, что старение человека имеет два критических пика стремительных изменений: около 44 и 60 лет. На первом пике происходят значительные сдвиги в метаболизме липидов, алкоголя, а также в работе сердца. Пик в 60 лет связан с изменениями в метаболизме углеводов, функционировании почек и иммунной регуляции.