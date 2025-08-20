В Камбодже нашли уникальное дерево с таинственным прошлым (фото)

Дерево / фото иллюстративное / © Getty Images

В сельской местности Камбоджи, в провинции Стингтраэнг, рабочие случайно обнаружили окаменевшее дерево, возраст которого, по предварительным оценкам, достигает двух миллионов лет.

Об этом пишет T4 .

Эта удивительная находка была обнаружена случайно — при строительстве новой дороги в горах вблизи села Катоут. Рабочие наткнулись на чрезвычайно «твердый камень», который оказался окаменевшим деревом.

О находке сообщили местным властям, и для дальнейшего изучения на место прибыли специалисты из Министерства окружающей среды и представители департаментов культуры и изобразительных искусств.

В настоящее время исследователи откопали около 17,5 метров окаменевшего ствола. По предварительным оценкам, это всего лишь часть дерева.

Исследователи откопали около 17,5 метров окаменевшего ствола/ Источник фото: Т4

По мнению исследователей, его общая протяженность может достигать 30 метров и более, поэтому они планируют полностью раскопать находку.

Чтобы защитить дерево от повреждений, вокруг него будет построен специальное сооружение, а местные власти планируют превратить объект в туристический центр.

Ранее в этом регионе уже находили древние окаменелости морских животных, возраст которых может составить около 250-300 миллионов лет.

Эти находки могут свидетельствовать о том, что Камбоджа была когда-то островом или даже дном океана. Обнаружение на ее территории окаменевшего дерева, которое может иметь возраст два миллиона лет, позволит ученым лучше понять геологическую историю региона и исследовать его древние экосистемы.

