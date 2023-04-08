В Канаде обнаружили 30 000-летнюю мумию неизвестного зверя

Во время первого обзора древнего умершего существа не было понятно, что это за животное.

Горняки, работающие на золотых приисках в регионе Клондайк на территории Юкон в Канаде, нашли мумифицированный сверток из меха, когтей и конечностей, принадлежавших неизвестному животному. Ученые из Центра интерпретации Юкон-Беренгия провели новый анализ мумифицированных останков, обнаруженных в вечной мерзлоте. Выяснилось, что это животное является родственником известного сегодня грызуна, умершего во время спячки 30 тысяч лет назад.

Об этом пишет Live Science.

По словам палеонтологов, изучавших мумию древнего животного, анализ показал, что сверток из шерсти, когтей и конечностей является арктическим (еще его называют американским или берингийским) сусликом, упавшим в спячку. Эти грызуны до сих пор существуют и за 30 тысяч лет также проживают на той же территории, где была обнаружена древняя мумия. В честь местности, где золотодобытчики обнаружили останки животного, ученые назвали суслика Хестер.

Во время первого обзора древнего умершего существа не было понятно, что это за животное.

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