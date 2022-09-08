В Канаде обнаружили полный скелет динозавра, покрытый кожей (фото)

Во время археологических раскопок в канадском Провинциальном парке Дайносор исследователи обнаружили на склоне горы окаменелость, являющуюся редким полным скелетом динозавра.

Находка может помочь палеонтологам понять, как росли и развивались гадрозавры. Кроме того, в скале может быть даже больше сохранившейся кожи, что может дать полное представление о том, как выглядел гадрозавр.

Об этом пишет Shropshire Star.

Хотя окаменелость включает в себя большую часть хвоста молодого гадрозавра (также "утконосые" динозавры), и его правую заднюю лапу, она расположена в горе в такой форме, что ученые не исключают сохранение всего скелета. Поскольку целые скелеты динозавров очень редки, образец предоставит важную информацию об анатомии динозавра и как он выглядел. Эксперты говорят, что весь скелет хорошо сохранился, и даже кожа.

Фото: Shropshire Star

"Это очень увлекательное открытие, и мы надеемся завершить раскопки в течение следующих двух полевых сезонов. Судя по небольшому размеру хвоста и ступней, это был молодой динозавр", — отметил ученый Брайан Пиклз.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили в Зимбабве останки динозавра, жившего более 230 миллионов лет назад.

А в Португалии мужчина обнаружил на заднем дворе своего дома останки огромного динозавра, которые сейчас исследуют ученые.

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