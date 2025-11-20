В Казахстане раскопали город бронзовой эпохи

В Казахстане обнаружили руины большого города бронзовых суток под названием Семиярка / © Associated Press

Археологи обнаружили в степях Казахстана крупное поселение бронзового времени в возрасте 3600 лет.

Об этом сообщает Live Science.

Город датируется 1600 годом до нашей эры. По данным ученых, он стал первым памятником в этом регионе, в котором для металлургии и производства оловянной бронзы было отведено большое пространство.

Когда команда обследовала территорию с помощью дронов и раскопала несколько разных участков городища, ученые заметили два ряда земляных валов или крупных земляных насыпей, расположенных под углом друг к другу и разделенных на более мелкие постройки. Стены из сырцового кирпича были построены вдоль внутренней стороны валов и, возможно, обозначали границы отдельных домохозяйств.

На стыке двух рядов располагалось большее центральное сооружение. По оценкам ученых, она была вдвое больше других зданий и, очевидно, использовалась для ритуалов или управления.

К юго-востоку от одного из рядов земляных валов была область, заполненная металлическими артефактами, рыжей и шлаком. Ученые полагают, что ее использовали для металлообработки. По всей вероятности, это место было предназначено для производства меди и оловянной бронзы.

«Масштабы и структура Семиярки не похожи ни на что другое, что мы видели в степной зоне», — поделился соавтор исследования Дэн Лоуренс.

Он также добавил, что находки «показывают, что местные громады бронзового века создавали сложные, спланированные поселения, аналогичные тем, что существовали у их современников в более традиционно „городских“ частях древнего мира».

