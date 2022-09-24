В Китае нашли 3000-летнюю золотую похоронную маску

В гробнице находилось множество артефактов и оружия из бронзы и нефрита, но больше всего выделялась золотая погребальная маска.

Об этом пишет Ancient Origins.

Найденная в древней дворянской гробнице в Чжэнчжоу маска была не единственной находкой. Ученые встретили и другие реликвии и артефакты (всего около 200) династии Шан, которые проливают свет на ритуалы вокруг церемонии смерти и захоронения.

Золотая маска весит около 40 г и имеет размеры 18,3 х 14,5 см – достаточно большая, чтобы закрыть лицо взрослого человека. В то же время, эти редкие открытия в Чжэнчжоу показывают, что для народа Шан золото играло важную роль, что еще больше расширяет понимание специалистов об этой древней и загадочной культуре.

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