В Китае нашли динозавра с колючками, как у ежа: открытие шокировало ученых

Художественная реконструкция остролистого Хаолун донги. Фото: Фабио Мануччи

Реклама

В Китае нашли чрезвычайно сохранившуюся окаменелую кожу молодого динозавра, которая показала: один из игуанодонтов мелового периода был покрыт густыми шипами, похожими скорее на иглы ежа или дикобраза, чем на типичную динозавровую чешую. Специалисты предполагают, что такие образования служили прежде всего для защиты.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Останки обнаружили в формации Исянь вблизи Ламагоу в провинции Ляонин. При обычных условиях окаменелость ничем бы не отличалась среди других игуанодонтов — кости и зубы выглядят типичными. Однако на этот раз уникальная среда сохранила еще и фрагменты кожи, что случается чрезвычайно редко, особенно для раннего мелового периода.

Реклама

Новый вид получил название Haolong dongi, что по-китайски означает «колючий дракон». Он был длиной примерно 2,45 метра, а незарощенные позвонки указывают на молодой возраст животного. Взрослые родственники этого вида, по оценкам палеонтологов, могли достигать 3-5,5 метра.

Кожа динозавра содержала два типа чешуи: на теле — обычные, не перекрывающие, а на хвосте — частично накладывающиеся друг на друга. Но главная особенность — многочисленные шипы. Они были полыми, цилиндрическими и очень разными по размеру: большинство имело 2-3 мм, тогда как самый длинный сохранившийся шип достигал 44 мм. Исследователи считают, что эти структуры развились независимо от протопирьев или колючек современных рептилий.

Основное назначение такого покрова, по выводам авторов, — защита от хищников. В меловой период большинство врагов этого динозавра были относительно небольшими, и колючки могли делать добычу неудобной и опасной для нападения. В то же время исследователи не исключают и дополнительные функции — от терморегуляции до сигналов для соперников или потенциальных партнеров.

Напомним, в северной части Испании палеонтологи нашли останки необычно мелких динозавров вида Foskeia pelendonum. Длина этих существ вместе с хвостом не превышала полметра, а в вертикальном положении они бы достигали колена взрослого человека.