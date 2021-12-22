В Китае нашли идеально сохранившийся эмбрион динозавра (видео)

Длина эмбриона от головы до хвоста составляет 27 сантиметров.

В городе Ганьчжоу на юге Китая ученые обнаружили идеально сохранившийся эмбрион динозавра, готовый вылупиться из яйца.

Об этом сообщает BBC.

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Специалисты считают, что это беззубый динозавр-теропод или оверапторозавр, а его возраст составляет не менее 66 миллионов лет.

По словам исследовательницы из Бирмингемского университета доктора Фион Вайсум Ма, это лучший эмбрион динозавра в истории.

Это открытие позволило исследователям лучше понимать связь динозавров с птицами: окаменелость показывает, что эмбрион был в скрученном положении, как и птицы перед вылуплением из яйца.

Длина эмбриона от головы до хвоста составляет 27 см, длина яйца – 17 см. Он хранится в музее Yingliang Stone Nature History.

Часть тела динозавра все еще покрыта камнем и исследователи будут использовать передовые методы сканирования, чтобы воспроизвести изображение всего скелета. Овирапторозавры были пернатыми и жили в поздний меловый период – от 100 до 66 миллионов лет назад – на территории современных Азии и Северной Америки.

Meet 'Baby Yingliang'! Our experts examined the 72 million-year-old embryo found inside a fossilised dinosaur egg in southern China, shedding new light on the link between the behaviour of modern birds and dinosaurs @LES_UniBham @EdinburghUni https://t.co/IVA2Un22zb pic. twitter.com/ZY1LE8i3Es — UniBirmingham News (@news_ub) December 21, 2021

Ранее стало известно, что ученые открыли новый вид динозавра. Исследователи обнаружили около 80% скелета динозавра, проживавшего в Патагонии (Чили) примерно 74 млн лет назад. Четвероногое травоядное существо, названное Stegouros elengassen, является ярким примером ранней гонки вооружений, развившейся в эпоху динозавров и начавшейся ради выживания.

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