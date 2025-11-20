В Китае нашли настоящего "пещерного единорога": это существо живет под водой в абсолютной темноте

Рыба-единорог Sinocyclocheilus longicornus / Фото: Xu. C. et al., 2023 ZooKeys (CC BY 4.0)

Исследователи, проводившие обследование карстовых пещер в южном Китае, обнаружили новый уникальный вид рыб , названный Sinocyclocheilus longicornus (что можно перевести как «Китайская круглоголубая рыба с длинным рогом»). Эти существа, которых уже окрестили «пещерными единорогами», обладают бледной, почти бесцветной кожей, небольшими деградированными глазами и отличаются необычной роговидной структурой во главе, назначение которой ученые до сих пор пытаются выяснить.

Об этом пишет научно-популярное издание IFLScience.

Родившиеся в темноте: как рыбы приспособились к жизни в пещере

Новый вид относится к роду Sinocyclocheilus , который после этого открытия включает в себя уже 77 видов рыб. Эти существа обитают исключительно в подземных карстовых пещерах Китая, 13 из которых найдены в провинции Гуйчжоу. Название longicornus происходит от латинских слов longus («длинный») и cornu («рог»).

Эта рыба является типичным представителем пещерной фауны, эволюционировавшей в условиях полной тьмы:

Она имеет призрачный беловатый вид из-за отсутствия пигментации в чешуе.

Ее глаза деградированы и маленькими, что означает, что рыба практически не видит, поскольку в темноте глаза не нужны.

Длина рыбы колеблется от 10 до 15 сантиметров .

Загадочный угол и уникальный ареал

Уникальность рыбы-единорога заключается в наличии неразветвленной роговидной структуры во главе. Исследователи предполагают, что этот рог может быть связан с жизнью вида в темноте, поскольку у родственных рыб этого же рода, обитающих в более освещенных водах, эта структура отсутствует.

Образцы нового вида были обнаружены в небольшом пещерном пруду, размеры которого подчеркивают изолированность среды:

Пруд имеет всего 1,8 метра в ширину.

Глубина водоема составляет менее 1 метра .

Исследователи надеются, что сравнение условий окружающей среды с другими рогатыми видами в пределах этого рода поможет окончательно раскрыть предназначение этого удивительного рога.

