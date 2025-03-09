В Китае нашли новый вид "золотой" рыбы, еще не завершившей эволюцию

По всей вероятности, эта рыба является эндемиком и обитает исключительно в этой местности, однако экологи отмечают, что ее экосистема остается недостаточно изученной.

В ходе исследования пещеры в китайской провинции Гуйчжоу ученые обнаружили новый вид рыбы, не только имеющей уникальный позолоченный окрас, но и, похоже, до сих пор проходят эволюционные изменения.

Об этом пишет IFL Science.

Открытый вид получил название Xingren golden-lined fish (Sinocyclocheilus xingrenensis) в честь соседнего города. По всей вероятности, эта рыба является эндемиком и обитает исключительно в этой местности, однако экологи отмечают, что ее экосистема остается недостаточно изученной.

Чтобы подтвердить уникальность рыбы, ученые провели анализ ДНК и сравнили с другими представителями рода Sinocyclocheilus. Xingren оказалась мельче своих ближайших родственников и имела другое количество лучей в пловцах.

Однако ученых удивила не только ее необычная золоченая кожа. У Xingren golden-lined fish отсутствует чешуя, являющаяся типичным признаком пещерных рыб, но в то же время она имеет большой размер глаз, хотя в условиях постоянной тьмы они не имеют практического применения.

Также читайте Ученые обнаружили ген ожирения, заставляющий людей и собак набирать лишние килограммы

"Это довольно запутанная ситуация, — объясняют исследователи. — Большинство пещерных рыб либо полностью потеряли зрение, либо обладают рудиментарными органами зрения. Но этот вид, похоже, еще не прошел этот этап эволюции".

Ученые предполагают, что Xingren golden-lined fish относительно недавно адаптировалась к жизни в пещерах и все еще находится в процессе эволюционных изменений.

Генетический анализ показал, что потеря чешуи у рыб рода Sinocyclocheilus произошла относительно недавно — в плейстоцене, то есть примерно от 2,6 миллиона до 11 000 лет назад.

"Это свидетельствует о том, что большинство пещерных рыб живут в таких условиях не более нескольких миллионов лет", — отмечают авторы исследования.

Они предполагают, что Xingren golden-lined fish может продолжать процесс адаптации к жизни во тьме, постепенно теряя глаза и изменяя другие физиологические характеристики.

Однако будущее этого вида под вопросом. Хотя его популяция пока не критически мала, среда обитания находится в центре села, что делает рыбу уязвимой к антропогенному воздействию.

"Учитывая возможную урбанизацию этого региона, существует значительный риск деградации или даже полного уничтожения среды обитания в ближайшем будущем", — предостерегают ученые.

Исследователи надеются, что удастся разработать программы сохранения этого уникального вида, чтобы он не исчез, прежде чем завершит свою эволюцию.