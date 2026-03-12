- Дата публикации
В Китае нашли странного динозавра с более 800 камней в горле: что с ним произошло
Новый вид динозавра Chromeornis funkyi, названный в честь группы Chromeo, удивил палеонтологов. В его окаменелости нашли массу камней, которые могли вызвать фатальное удушье.
Палеонтологи описали новый вид ископаемой птицы-динозавра, в окаменелости которой обнаружили сотни камней в пищеводе. Исследователи предполагают, что именно это могло стать причиной ее смерти.
Об этом сообщило издание The Independent.
Вид получил название Chromeornis funkyi — в честь техно-фанкового дуэта Chromeo. По словам ученых, эта находка может помочь лучше понять эволюцию птиц и причины, по которым часть древних пернатых не пережила массовое вымирание.
Окаменелость возрастом около 120 миллионов лет хранится в Музее природы Шаньдун Тяньюй в Китае. Автор работы, палеонтолог Цзинмай О’Коннор, рассказала, что под микроскопом заметила необычное скопление камней возле костей шеи.
Дальнейший анализ показал: камни были проглочены при жизни животного, а не попали в останки случайно. Рентгеновская компьютерная томография обнаружила более 800 мелких камней и глиняных шариков в пищеводе. Такое количество значительно превышает объемы гастролитов — камней в мышечном желудке, которые современные птицы глотают для измельчения пищи.
По словам исследователей, эти камни не выполняли функцию пищеварения. Ученые предполагают, что животное могло быть больным и проглотило чрезмерное количество посторонних предметов. Вероятно, оно пыталось избавиться от них, но масса застряла в пищеводе, что привело к удушью.
По размеру Chromeornis funkyi был примерно как современный воробей и имел сходные с более крупной ископаемой птицей Longipteryx черты. Он принадлежал к группе энантиорнитинов — самых распространенных птиц мелового периода. После падения астероида эта группа полностью исчезла.
«Во время той экологической катастрофы энантиорнитины превратились из самой успешной группы птиц в настоящее исчезновение. Понимание того, почему они были успешными, а также почему они были уязвимыми, может помочь нам предсказать ход массового вымирания, в котором мы сейчас находимся», — сказала О’Коннор.
